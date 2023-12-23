برگزاری جشن یلدا برای بیماران مبتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، نسترن رضوی مدیر مؤسسه خیریه محمدحسین رضوی، با این بیان اینکه یکی از اهداف مهم در مسیر حمایت و درمان جوانان مبتلا به سرطان تقویت روحیه و بالا بردن انگیزه در آنها است، اظهار داشت: هر ساله مراسم شب یلدا را با هدف گردهمایی جوانان مبتلا به سرطان در محیطی شاد برای تقویت روحیه آنها برای ادامه درمان‌ها و همچنین ارائه بسته‌های کمک معیشتی و هدایای در نظر گرفته شده از طرف خیرین برگزار می‌شود.

وی گفت: امسال نیز این مراسم را در روز اول دی ماه در محل تالار رودکی سالن همایش‌های برج میلاد تهران و با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از جوانان مبتلا به سرطان تحت پوشش به همراه خانواده‌های آنان و همچنین جمعی از خیرین، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده که از حامیان هستند، برگزار شد.

رضوی با اعلام اینکه در مراسم امسال افتتاح درخت آرزوها را برپا کردیم، افزود: درخت سفید رنگ با گوی‌های شیشه‌ای کوچک در کنار سفره یلدا قرار داده شد و آرزوهای بیماران که از قبل جمع آوری شده بود در بین شاخه‌های درخت آویزان شده و قبل از مراسم جشن یلدا به کمک خیرین و جذب اسپانسر سعی در برآورده کردن آرزوهای این عزیزان شد.

وی تاکید کرد: جوانان بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سال که به بیماری سرطان مبتلا هستند، می‌توانند با مراجعه به این مؤسسه خیریه از تمامی امکانات و حمایت‌های رایگان شامل: ارائه خدمات ویزیت مشاوره درمان به صورت رایگان، تأمین بخشی از هزینه دارویی و درمانی، اسکان بیماران تحت درمان، کمک به بالا بردن اعتماد به نفس بیمار با ایجاد توانمند سازی و اشتغال، برگزاری کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌ها و دیگر موارد مرتبط بهره‌مند شوند.