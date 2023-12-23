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۲ دی ۱۴۰۲، ۱۰:۴۴

به همت خیرین انجام شد؛

برگزاری جشن یلدا برای بیماران مبتلا به سرطان

برگزاری جشن یلدا برای بیماران مبتلا به سرطان

مراسم شب یلدا برای جوانان مبتلا به سرطان با حضور بیش از ۱۵۰ نفر در محل تالار رودکی سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نسترن رضوی مدیر مؤسسه خیریه محمدحسین رضوی، با این بیان اینکه یکی از اهداف مهم در مسیر حمایت و درمان جوانان مبتلا به سرطان تقویت روحیه و بالا بردن انگیزه در آنها است، اظهار داشت: هر ساله مراسم شب یلدا را با هدف گردهمایی جوانان مبتلا به سرطان در محیطی شاد برای تقویت روحیه آنها برای ادامه درمان‌ها و همچنین ارائه بسته‌های کمک معیشتی و هدایای در نظر گرفته شده از طرف خیرین برگزار می‌شود.

وی گفت: امسال نیز این مراسم را در روز اول دی ماه در محل تالار رودکی سالن همایش‌های برج میلاد تهران و با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از جوانان مبتلا به سرطان تحت پوشش به همراه خانواده‌های آنان و همچنین جمعی از خیرین، هنرمندان و چهره‌های شناخته شده که از حامیان هستند، برگزار شد.

رضوی با اعلام اینکه در مراسم امسال افتتاح درخت آرزوها را برپا کردیم، افزود: درخت سفید رنگ با گوی‌های شیشه‌ای کوچک در کنار سفره یلدا قرار داده شد و آرزوهای بیماران که از قبل جمع آوری شده بود در بین شاخه‌های درخت آویزان شده و قبل از مراسم جشن یلدا به کمک خیرین و جذب اسپانسر سعی در برآورده کردن آرزوهای این عزیزان شد.

وی تاکید کرد: جوانان بین سنین ۱۶ تا ۳۰ سال که به بیماری سرطان مبتلا هستند، می‌توانند با مراجعه به این مؤسسه خیریه از تمامی امکانات و حمایت‌های رایگان شامل: ارائه خدمات ویزیت مشاوره درمان به صورت رایگان، تأمین بخشی از هزینه دارویی و درمانی، اسکان بیماران تحت درمان، کمک به بالا بردن اعتماد به نفس بیمار با ایجاد توانمند سازی و اشتغال، برگزاری کلاس‌های آموزشی و کارگاه‌ها و دیگر موارد مرتبط بهره‌مند شوند.

کد مطلب 5973821
حبیب احسنی پور

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