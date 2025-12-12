فرانسه: هنوز سند مشترکی میان اوکراین، آمریکا و اروپا تدوین نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول در ریاست جمهوری فرانسه به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که هنوز سند مشترکی میان اوکراین، ایالات متحده و اروپا تدوین نشده است.

این مقام فرانسوی که به نامش اشاره نشده، افزود: ما به دنبال فرمولی مشابه ماده پنجم پیمان ناتو برای حمایت از اوکراین هستیم.

خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات و دیپلمات‌های اروپایی گزارش داد که پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۷ کاملاً یک مسئله غیر ممکن است.

از سوی دیگر، نشریه پولیتیکو به نقل از یک گزارش محرمانه اعلام کرد که کشورهای ایتالیا و بلژیک با طرح اروپا برای انتقال ۲۱۰ میلیارد یورو از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه به اوکراین، مخالف هستند.

این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر می‌شود که «کر استامر»، نخست‌وزیر انگلیس و بارت دی وور، نخست وزیر بلژیک در گفت‌وگویی که روز جمعه انجام شد، موضوع استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

پولیتیکو دوم اکتبر نیز گزارش داده بود که کشورهای اروپایی عضو گروه هفت در حال فشار بر ژاپن و آمریکا هستند تا دارایی‌های روسیه را که پس از آغاز عملیات نظامی ویژه مسکو در اوکراین مسدود شده است؛ مصادره کنند.

پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، اتحادیه اروپا، کانادا، آمریکا و ژاپن در مجموع حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه را مسدود کردند. از این رقم، تنها ۵ تا ۶ میلیارد دلار در آمریکا نگهداری می‌شود، در حالی که بخش عمده آن در اروپا قرار دارد. حدود ۲۱۰ میلیارد دلار از دارایی‌های روسیه در سامانه بین‌المللی تسویه و نگهداری اوراق بهادار یوروکلیر در بلژیک نگهداری می‌شود.

وزارت امور خارجه روسیه پیش‌تر هشدار داده بود که در صورت اقدام غرب برای مصادره این دارایی‌ها، مسکو اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ خواهد کرد.