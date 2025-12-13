  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۶:۴۷

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه‌شنبه؛ تشدید بارش‌ها در ۲۲ استان

ورود سامانه بارشی جدید به کشور از سه‌شنبه؛ تشدید بارش‌ها در ۲۲ استان

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران هواشناسی از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: امروز در پایتخت بارش برف، وزش باد شدید و گاهی کولاک برف پیش‌بینی می‌شود.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (شنبه، ۲۲ آذر) در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، ایلام، شمال خوزستان، استان‌های ساحلی خزر، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، هرمزگان، نیمه جنوبی فارس، کرمان، یزد، جزایر واقع در مرکز خلیج فارس و استان‌های قزوین، البرز و تهران بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (یکشنبه، ۲۳ آذر) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، نیمه جنوبی کرمان، جنوب فارس، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی و جزایر واقع در تنگه هرمز بارش رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا بیان کرد: روز دوشنبه (۲۴ آذر)، در استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان، شمال غرب و غرب کرمان و جزایر واقع در مرکز خلیج فارس، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی تگرگ انتظار می‌رود.

وی ادامه داد: روز سه‌شنبه (۲۵ آذر) با ورود سامانه بارشی جدید، در غالب مناطق کشور به جز نیمه جنوبی سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، قم، مرکزی و چهارمحال و بختیاری بارش محتمل است.

صدور هشدار بارش برف در تهران

ضیائیان تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۲۲ آذر) قسمتی ابری تا نیمه ابری و وزش باد، گاهی افزایش ابر و وزش باد شدید با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی یادآور شد: با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، از بعدازظهر امروز تا فردا (۲۳ آذر)، بارش برف، وزش باد شدید، گاهی کولاک برف و احتمال رعد و برق در دامنه‌ها و ارتفاعات به‌ویژه مناطق بالادست پایتخت و وزش باد نسبتاً شدید با احتمال وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی استان تهران رخ خواهد داد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این هشدار، لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، وقوع مه و کاهش شعاع دید، امکان جاری شدن روان آب و بالا آمدن سطح برخی رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ در نواحی کوهستانی، خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی و کاهش دما ۲ تا ۴ درجه سانتیگراد به‌ویژه در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

کد خبر 6686886
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • غلامعلی IR ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      16 2
      پاسخ
      زابل کی باران میباره
      • IR ۰۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        0 0
        آخرهفته زابل پنج شنبه وجمعه
      • فرهاد IR ۰۷:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        0 1
        زابل مگه برف بیاد
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      23 2
      پاسخ
      خدایا شکرت امیدوارم این برکت خدا رو مدیریت کنند این خشکسالی ها جبران بشه
    • ناشناس IR ۲۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      12 0
      پاسخ
      لرستان امروز خیلیی سرد بود اسمونش همه ابری بود باد خیلی شدیدی داشت بارون هم کمی بارید
    • IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      8 6
      پاسخ
      تا الان که در خراسان رضوی بارشی نبوده که تشدید شود
    • Ali IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 2
      پاسخ
      دو سه هفته اس که میگن بارندگی و ما چیزی ندیدم ولی همچنان امیدواریم
    • داود IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      4 5
      پاسخ
      این هوا شناسی کشور هم مثل پیش بینی حمله اسراییل شده فقط هشدار ولی تاریخ دقیق نداریم
    • هاشم IR ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      آقا فرمودن برا باران با خدا حرف بزنید منم با خدای خودم می گم خدایا عزیز دلم بشی ما ایرانیان به بارون احتیاج داریم پس توهم به ما بارون عنایت بفرما وبگو بار ون ببار
    • بختو. IR ۲۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      ما خدا رو شکر شهر درق تقریبا ۱۵ میلی متر بارید ،زمین واقعا یه کم جون گرفت ،،خدا کنه اون شهر هایی که نباریده اون جا هم دره رحمتش خدا باز كنه
    • Maddie IR ۰۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 0
      پاسخ
      خوب است
    • مهدی براجعی سومه ای IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      خدارا شکر میکنم این رحمتش باعث رزق وهرچه بیماری ازبین میبردوالحمدالله
    • زابل بارون نیومدک ما منتظریم IR ۰۶:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      انشالله که بارون پر برکت بیاد دریاچه رو پر آب کنه انشالله..

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها