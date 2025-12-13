  1. سیاست
  2. مجلس
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۵:۵۵

اخلاقی‌امیری: افزایش سهم فرهنگ شرط پیشرفت اقتصادی و اجتماعی است

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس با انتقاد از پایین بودن سهم فرهنگ از بودجه کل کشور گفت: پیشرفت در حوزه‌های مختلف مستلزم پرداختن عمیق به مقوله فرهنگ است.

حجت‌الاسلام حسنعلی اخلاقی‌امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت توجه جدی به بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: اساتید و صاحب‌نظران فرهنگی در تمامی کشورها بر این نکته تأکید دارند که توجه به فرهنگ، زیرساخت اصلی پیشرفت جامعه است. متأسفانه سهم ایران در حوزه فرهنگ نسبت به کل بودجه، در مقایسه با بسیاری از کشورهای اروپایی بسیار پایین‌تر است.

وی با انتقاد از پایین بودن سهم فرهنگ از بودجه کل کشور گفت: اگر بخواهیم در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به پیشرفت واقعی برسیم، چاره‌ای به جز پرداختن جدی و عمیق به مقوله فرهنگ در جامعه نداریم.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بوده و اگر فرهنگ به‌درستی در جامعه نهادینه شود، بسیاری از آسیب‌های اجتماعی اصلاح خواهد شد.

اخلاقی‌امیری با اشاره به رویکرد برنامه هفتم توسعه افزود: در برنامه هفتم توسعه که مورد پذیرش رئیس‌جمهور نیز بوده و وی بخش زیادی از برنامه‌های تبلیغاتی خود در ایام انتخابات را بر مبنای آن تنظیم کرد، دولت موظف است سهم فرهنگ را طی دوره پنج‌ساله در بودجه سنواتی کشور افزایش دهد. ما نیز به‌عنوان نمایندگان مردم بر اجرای این حکم و افزایش سهم بودجه فرهنگی در سال‌های آینده تأکید جدی داریم.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: امیدواریم با افزایش سهم فرهنگ و بهبود مدیریت و اثربخشی هزینه‌کردها، شاهد اتفاقات مبارک و تحول‌آفرین در حوزه فرهنگ کشور باشیم.

زهرا علیدادی

    • م IR ۰۶:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      3 0
      پاسخ
      فرهنگ با بودجه درست نمیشه با التزام به فرهنگ گذشته و بازتولید آن توسط نسل قبل به نسل فعلی انتقال پیدا میکند بشرطی که نسل فعلی آماده پذیرش و نقش آفرین در فرهنگ باشد.
    • IR ۰۷:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 0
      پاسخ
      بهتر است اول فکر معیشت مردم بود تا فرهنگ جناب نماینده

