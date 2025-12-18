مسجدسلیمان رکورددار بارش ۲ روزه خوزستان شد

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش بارش تجمعی دو روزه ایستگاههای هواشناسی استان اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ روز ۲۵ آذر تا ۹:۳۰ روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، بیشترین بارش در مسجدسلیمان با ۱۸.۸ میلیمتر ثبت شد.
وی افزود: پس از مسجدسلیمان، شهرهای لالی با ۱۳.۳ میلیمتر، اندیمشک با ۱۲.۷ میلیمتر، رامهرمز با ۱۱.۳ میلیمتر و ایذه با ۱۰.۸ میلیمتر بیشترین میزان بارش را تجربه کردند.
بر اساس این گزارش، کمترین بارش در بندر ماهشهر و دزفول با عدد صفر میلیمتر ثبت شد. همچنین رامشیر با ۰.۲، شادگان با ۰.۱ و کشاورزی اهواز با ۰.۶ میلیمتر در پایینترین سطح بارش قرار گرفتند. در مجموع، بارش در ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان پایش شد که نشاندهنده پراکندگی بارشها در نقاط مختلف خوزستان است.
