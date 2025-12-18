  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۲

مسجدسلیمان رکورددار بارش ۲ روزه خوزستان شد

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۷ آذرماه، بیشترین بارش تجمعی استان با ۱۸.۸ میلی‌متر در مسجدسلیمان ثبت و کمترین بارش در بندر ماهشهر و دزفول گزارش شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با ارائه گزارش بارش تجمعی دو روزه ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: از ساعت ۹:۳۰ روز ۲۵ آذر تا ۹:۳۰ روز ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، بیشترین بارش در مسجدسلیمان با ۱۸.۸ میلی‌متر ثبت شد.

وی افزود: پس از مسجدسلیمان، شهرهای لالی با ۱۳.۳ میلی‌متر، اندیمشک با ۱۲.۷ میلی‌متر، رامهرمز با ۱۱.۳ میلی‌متر و ایذه با ۱۰.۸ میلی‌متر بیشترین میزان بارش را تجربه کردند.

بر اساس این گزارش، کمترین بارش در بندر ماهشهر و دزفول با عدد صفر میلی‌متر ثبت شد. همچنین رامشیر با ۰.۲، شادگان با ۰.۱ و کشاورزی اهواز با ۰.۶ میلی‌متر در پایین‌ترین سطح بارش قرار گرفتند. در مجموع، بارش در ۲۱ ایستگاه هواشناسی استان پایش شد که نشان‌دهنده پراکندگی بارش‌ها در نقاط مختلف خوزستان است.

کد خبر 6693860

    • IR ۰۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      5 1
      پاسخ
      حداقل پلاک شهر مسجدسلیمان بزنین یا این عکس کجای مسجدسلیمان هست؟
    • امیر IR ۱۱:۰۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
      0 0
      پاسخ
      متاسفانه اندیکا ایستگاه هواشناسی نداره ، احتمالا اندیکا اول بوده. با وجود بارش برف در تاراز و..

