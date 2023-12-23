اعضا هیات های اجرایی و نظارت بر انتخابات را مردم تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری شامگاه شنبه در یک برنامه تلویزیونی طی سخنانی گفت: مردم سالاری دینی ما حاصل انقلاب اسلامی است، که با دید بلند امام (ره) ایجاد شد و امام تاکید داشتند، «جمهوری اسلامی» نه یک کلمه زیاد و نه یک کلمه کم و این تاکید سبب تأمین نظرات انسان‌های آزادیخواه از طریق جمهوریت در کشور ما شد و این ظرفیت برای ما یک فرصت است.

وی با بیان اینکه انتخابات یک نماد و مسیر برای شکل گیری جمهوریت است، افزود: پایه و اساس شکل گیری جمهوریت، مشارکت مردم در انتخابات است، در واقع برای حضور پررنگ، پر جاذبه و اثر بخش مردم باید پای صندوق رأی حاضر باشیم، طبیعتاً اگر مشارکت مردم نبود، جمهوریت شکل نمی‌گرفت، لذا حضور مردم برای رسیدن به جامعه نمونه و آگاه در دنیا بسیار مهم است.

نماینده عالی دولت در استان تهران اضافه کرد: در کنار مشارکت، امنیت فضا و فیزیک و امنیت روحی و روانی جامعه مهم است، امروز علیرغم مشکلاتی که در منطقه وجود دارد، جمهوری اسلامی در فضایی امن قرار دارد و نظام اسلامی هوشیارانه در برابر تهدیدات دشمن ایستاده و مقاومت می‌کند، تا آرامش روحی و روانی برای مردم ایجاد شود.

فخاری با تاکید بر اینکه باید فضای رقابتی برای حضور حداکثری مردم فراهم شود، گفت: رقابت ابزار لازم برای معرفی آن چیزی است، که مردم به عنوان دستاورد فردی از یک کاندیدا انتظار دارند، در واقع رقابت زمینه‌ای برای حضور مردم و انتخاب اصلح است.

بالاترین مسئول اجرایی استان تهران ضمن تشریح اقدامات ستاد انتخابات این استان ادامه داد: مجریان انتخابات از مدت‌های قبل در صحنه حاضر شدند، ابزار لازم فراهم شده و موضوعاتی مانند برگزاری الکترونیکی انتخابات در برخی شعب با موافقت شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفته است، دوستان در وزارت کشور ابزار و لوازم برای این موضوع را به کار گرفته اند.

وی افزود: هیأت اجرایی و نیز نظارت عمدتاً از خود مردم تشکیل می‌شود و پای صندوق‌ها نیز خود مردم حضور دارند و کلیه عوامل اجرایی در استان تهران در خدمت کار انتخابات هستند، امسال یکی از ویژگی‌هایی که قانون اجازه داده است، امکان استفاده کاندیداها در چارچوب قانون از امکانات دولتی برای تبلیغات است.

رئیس هیأت اجرایی دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از نسل جوان برای حضور پای صندوق‌های رأی دعوت کرد و گفت: حضور جوانان در فعالیت‌های جاری اخذ آرا، شمارش آرا و دیگر موارد به عنوان عضو ناظر بسیار مؤثر است، حضور جوانان یک اطمینان خاطری برای این عزیزان فراهم می‌کند، تا بدانند، انتخابات بدون دغدغه و با صلابت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به ساز و کار انتخاب هیأت اجرایی و هیأت نظارت اظهار کرد: برای حضور در انتخابات و هیأت اجرایی رجوع به معتمدین مردم در دستور کار است و نگاه در این خصوص جریانی، حزبی و گروهی نیست، دولت‌ها در هر زمان ممکن است، وابسته به یک جریان سیاسی باشند، اما هیأت اجرایی متشکل از معتمدین مردم و فارغ از جریانات سیاسی است.

استاندار تهران با ارائه آماری از حوزه‌های انتخابیه این استان گفت: ما شش حوزه انتخابیه در استان تهران داریم، که در سال جاری در بخش پیش ثبت نام تعداد زیادی از افراد ثبت نام کردند و این امر یکی از ویژگی‌های خوب انتخابات سال جاری است، هر کدام از مناطق استان تهران به اندازه یک استان جمعیت دارد و علاقمندانی که خود را در معرض انتخاب مردم قرار دادند، زیاد است.

وی پویایی داوطلبین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی گفت: این حضور جزو موفقیت‌های نظام است، سطح تکلیف پذیری برخی افراد با نگاه‌های مختلف سیاسی جالب توجه و یک رکورد است.

فخاری در مورد تأیید صلاحیت‌ها گفت: استعلامات لازم از مراجع پنج گاه برای کاندیداها اخذ می‌شود و قانون مدت زمانی برای رفع تعارض بین نظر فرد داوطلب با تأیید صلاحیت‌ها در نظر گرفته است.

وی در خصوص تأیید صلاحیت‌ها و فرآیند طی شده در این خصوص گفت: وجوب شرایطی که فرد را برای نشستن بر کرسی نمایندگی مجلس شورای اسلامی تعریف می‌کند، در قانون تعریف شده است، در بررسی صلاحیت‌ها داشتن شرایط سنی، مدرک تحصیلی و… در نظر گرفته می‌شود، به عنوان مثال پنج سال سابقه اجرایی برای کاندیدا شدن لازم است و فرد نتوانسته مدرکی برای این امر ارائه کند و وضعیت وی در حالت عدم احراز قرار می‌گیرد، که فرد با ارائه مدرک می‌تواند، تأیید بگیرد، این عدم احراز نشانه عدم شایستگی فرد نیست.

فخاری با بیان تقویم زمان بندی انتخابات گفت: ۲۵ آبان تا ۱۴ دی رسیدگی به صلاحیت داوطلبان توسط هیأت نظارت استان با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات انجام می‌شود و ۱۵ دی تا ۱۶ دی مراتب تأیید، عدم تأیید یا عدم احراز به داوطلبان توسط فرمانداران مرکز حوزه انتخابیه با نامزدهای انتخاباتی ابلاغ می‌شود.

وی گفت: ۱۷ دی تا ۱۹ دی زمان دریافت شکایت از داوطلبین عدم تأیید یا عدم احراز به شورای نگهبان است و ۲۰ دی تا ۱۹ بهمن زمان بررسی شکایات و اعلام نظر قطعی شورای نگهبان توسط هیأت نظارت استان به ستاد انتخابات کشور یا فرماندار و سوم بهمن فهرست و مشخصات کامل امکاناتی که عرفا می‌توان از آنها برای تبلیغات استفاده کرد، اعلام می‌شود و ۱۹ بهمن اطلاع رسانی فهرست امکانات، تسهیلات و زمانبندی، هزینه استفاده از آنها و نحوه مراجعه نامزدها توسط هیأت بررسی تبلیغات استان و ۲۰ بهمن زمان ابلاغ نتیجه بررسی شکایات داوطلبانی که صلاحیت آنها تأیید یا احراز نشده و اعلام نظر در خصوص داوطلبانی که در مراحل قبل مورد تأیید قرار گرفته‌اند از سوی شورای نگهبان به هیأت نظارت استان است.

وی گفت: ۲۱ بهمن تا ۲۳ بهمن شکایت از داوطلبانی که در سیر مراحل قبلی تأیید شده لیکن شورای نگهبان نظر به عدم تأیید یا عدم احراز دارد، دریافت می‌شود و ۲۴ بهمن تا ۳۰ بهمنبه شکایت داوطلبانی که در مراحل قبلی مورد تأیید قرار گرفته اند ولی شورای نگهبان صلاحیت آنها را تأیید یا احراز نکرده رسیدگی می‌شود.

این مسئول گفت: در دوره‌های قبلی با لیست ارائه شده از سوی جریانات مواجه نبودیم، اما پس از آن به سوی تکامل رفتیم و اکنون مردم برای انتخاب گروهی هم فکر، هم راستا و هم نظر یک لیست دارند و اکنون نوع انتخاب آسان سازی شده است، نماینده‌های محترم در طول زمانی که بنده در استانداری بودم، در خدمت مردم بوده و پیگیر کار مردم بودند، اما تهران به قدری گسترده است، که این حضور رسانه‌ای و دیده نشد، اما به نظر می‌رسد، ایجاد دفاتر ارتباط با مردم توسط نماینده‌ها در نقاط مختلف تهران می‌تواند، سبب ایجاد رابطه بهتری بین نماینده‌ها و مردم باشد.

وی گفت: در مناطقی مانند پردیس، اسلامشهر و ری شاهد حضور خوب نماینده‌ها بودیم، ری قبله تهران و اسلامشهر و پردیس گوشواره‌های تهران است، نقش نماینده‌ها در گوشواره‌های تهران بسیار پر رنگ و مطالبه گرانه بوده است، در جنوب و قبله تهران نیز شاهد بسیاری از پروژه‌ها در حوزه آب، کشاورزی و صنعت با حضور نماینده‌ها بودیم، اما ما استان تهران را برخوردار در نظر می‌گیریم، در حالی که مشکلات فراوانی در این استان داریم.

استاندار تهران گفت: باید سقف جمعیت پذیری تهران تعریف مجدد شود، نظام حمل و نقل و آسایش و آرامش پذیری در تهران بازبینی دقیق شود.

فخاری در پایان با بیان اینکه انتخابات پیش رو بسیار مهم است، گفت: شهدا بدون منت و با همه مشکلات برای دفاع از انقلاب جانفشانی کردند، ما برای دادن رأی هزار شرط نگذاریم و در صحنه حاضر باشیم.

وی در ابتدای این برنامه نیز با ابراز همدردی مردم ایران و مسلمانان منطقه با مردم غزه گفت: با وحدت، انسجام و همگرایی امت اسلامی رژیم اشغالگر قدس منطقه به زودی از وجود رژیم اشغالگر قدس رها خواهد شد و مقاومت مردم غزه سبب تسریع در این امر خواهد شد.