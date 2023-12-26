به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه «میت» امروز سه شنبه با اجرای عملیاتی در شمال عراق «مهمت شفا آکمان» یکی از سرکردگان گروهک تروریستی پ ک ک را از پای درآورد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، «مهمت شفا آکمان» در سال ۲۰۰۵ به گروهک تروریستی پ ک ک پیوست و با استفاده از اسم سازمانی «باهوز زاگروس» در سلیمانیه عراق فعالیت‌ های تروریستی داشت.

به ادعای آناتولی، آکمان قبل از اینکه توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه از پای درآید، در حال آمادگی برای حمله مسلحانه بوده است.

سازمان اطلاعات ترکیه (میت) اضافه کرد که حدود ۵۰ هدف این گروه تروریستی در عین‌العرب، قامشلی و عامودا در شمال سوریه که برخی سرکردگان این گروهک در آنجا حضور داشتند را منهدم کرده است.