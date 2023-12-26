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۵ دی ۱۴۰۲، ۲۲:۰۰

ترکیه از کشته شدن یکی از اعضای برجسته پ‌ک‌ک خبر داد

ترکیه از کشته شدن یکی از اعضای برجسته پ‌ک‌ک خبر داد

سازمان اطلاعات ملی ترکیه یکی دیگر از سرکردگان گروهک تروریستی پ‌ک‌ک را در شمال عراق از پای درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سازمان اطلاعات ملی ترکیه «میت» امروز سه شنبه با اجرای عملیاتی در شمال عراق «مهمت شفا آکمان» یکی از سرکردگان گروهک تروریستی پ ک ک را از پای درآورد.

بر اساس اطلاعات دریافتی از منابع امنیتی، «مهمت شفا آکمان» در سال ۲۰۰۵ به گروهک تروریستی پ ک ک پیوست و با استفاده از اسم سازمانی «باهوز زاگروس» در سلیمانیه عراق فعالیت‌ های تروریستی داشت.

به ادعای آناتولی، آکمان قبل از اینکه توسط سازمان اطلاعات ملی ترکیه از پای درآید، در حال آمادگی برای حمله مسلحانه بوده است.

سازمان اطلاعات ترکیه (میت) اضافه کرد که حدود ۵۰ هدف این گروه تروریستی در عین‌العرب، قامشلی و عامودا در شمال سوریه که برخی سرکردگان این گروهک در آنجا حضور داشتند را منهدم کرده است.

کد مطلب 5977387

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    نظرات

    • علی IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۰/۰۵
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      پاسخ
      کافی نیست ،تورکیه باید با شدت و قدرت این تروریست های جنایتکار را در هم شکند
      • صادق JP ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۹
        0 0
        کردهای ترکیه برای دفاع از حقوق ابتدایی شون میجنگند pkkهم یک حزب کارگری هست ،به هر حال هر انسانی حقوقی داره که نباید توسط دیگران نقض بشه، مث این میمونه فردا بیان یه عده بهت بگن فارسی حق نداری حرف بزنی حال خوب میشه ،لباس محلیتو حق نداری بپوشی، دوست داری فرهنگ آمریکایی بهت تحمیل بشه،طبیعتا موضع میگیری

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