واکنش «اردوغان» به کشته و زخمی شدن ۷ نظامی ترکیه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه امروز شنبه طی سخنرانی در مراسم آغاز پروژه نوسازی بافت فرسوده استانبول با اشاره به جان باختن چند نظامی کشورش در شمال عراق، بر ادامه عملیات‌ هایی تاکید کرد که وی آن ها را مبارزه با تروریسم توصیف نمود.

رییس جمهور ترکیه در این خصوص گفت: برای سربازان قهرمان کشورمان که در حمله خائنانه دیروز تروریست‌ ها در شمال عراق به شهادت رسیدند طلب رحمت می‌ کنم.

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادامه عملیات‌ ها علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال عراق و سوریه اظهار داشت: ۱۲ تروریست در منطقه اجرای عملیات پنجه (شمال عراق) و شمال سوریه از پای درآمدند.

این در حالیست که وزارت دفاع ترکیه پیشتر در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که در حمله پ.ک. ک در شمال عراق سه نظامی این کشور کشته و چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

ترکیه از ۱۷ آوریل ۲۰۲۲ (۲۸ فروردین ۱۴۰۱) عملیات «پنجه - قفل» را به بهانه مقابله با عناصر گروه کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در فهرست تروریستی کشورهای ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد در مناطق متینا، الزاب و افشین - باسیان در شمال عراق آغاز کرده است.

بغداد بارها حملات ترکیه به شمال عراق را مصداق نقض حاکمیت این کشور و اشغالگری خوانده است و از نیروهای ترکیه خواسته است که خاک این کشور را ترک کنند.