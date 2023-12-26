به گزارش خبرگزاری مهر، در گفت وگوی تلفنی امیرعبدالهیان، وزیر امور خارجه کشورمان با سرگئی لاوروف وزیر خارجه فدراسیون روسیه، تحولات مربوط به قفقاز جنوبی، آخرین وضعیت همکاری‌ها و روابط دو جانبه و برخی موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد رایزنی و تبادل نظر قرار گرفت.

امیرعبداللهیان با اشاره به تحولات جاری در قفقاز، از روند مذاکرات میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای وصول به یک توافق صلح پایدار استقبال و بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تثبیت صلح و ثبات در منطقه تاکید نمود.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز با تبریک به جمهوری اسلامی ایران برای امضای موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آن را گام بسیار مهمی در توسعه روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با روسیه و کشورهای عضو این اتحادیه خواند.

سرگی لاوروف بار دیگر تصریح کرد: روسیه صمیمانه و صادقانه و بدون قید و شرط به تمامیت ارضی ایران احترام می‌گذارد و این موضع غیر قابل تغییر مسکو است.

وزیر امور خارجه روسیه همچنین با اشاره به همکاری دو کشور در احداث راه آهن رشت-آستارا و با توجه به انجام تمام تشریفات داخلی اجرای این توافق از سوی مسکو، بر عزم کشورش برای تسریع در اجرای این طرح توسعه همکاری‌ها میان دو کشور تاکید نمود.

طرفین در پایان این گفت‌وگو بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی یکدیگر تاکید نمودند.