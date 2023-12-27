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۶ دی ۱۴۰۲، ۹:۳۰

به همت جلسه روضه رضوان برگزار می‌شود؛

شب شعر«ام الشهدا» در کرمانشاه

شب شعر«ام الشهدا» در کرمانشاه

کرمانشاه- شب شعر«ام الشهدا» همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین(س) به همت جلسه روضه رضوان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر «ام الشهدا» همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین (س) و بزرگداشت روز مادران و همسران شهدا به همت جلسه روضه رضوان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این مراسم سید محسن موسوی یکتا از قاریان ممتاز بین المللی به قرائت قرآن خواهد پرداخت و حجت الاسلام محمد رباعی سخرانی خواهد کرد.

مراسم یادشده با اجرای رضا عاطفیان میزبان شاعران برجسته کشوری هادی جان فدا و مجید تال است که این شاعران را علی ابراهیمی شاعر کرمانشاهی اهل بیت همراهی می‌کند.

این شب شعر به همت جلسه روضه رضوان و با همکاری اداره کل‌ارشاد اسلامی و بنیاد شهید کرمانشاه روز جمعه ۸ دی از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار انتظار واقع در میدان آزادگان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5977732

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