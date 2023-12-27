شب شعر«ام الشهدا» در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شب شعر «ام الشهدا» همزمان با ایام رحلت حضرت ام البنین (س) و بزرگداشت روز مادران و همسران شهدا به همت جلسه روضه رضوان در کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این مراسم سید محسن موسوی یکتا از قاریان ممتاز بین المللی به قرائت قرآن خواهد پرداخت و حجت الاسلام محمد رباعی سخرانی خواهد کرد.

مراسم یادشده با اجرای رضا عاطفیان میزبان شاعران برجسته کشوری هادی جان فدا و مجید تال است که این شاعران را علی ابراهیمی شاعر کرمانشاهی اهل بیت همراهی می‌کند.

این شب شعر به همت جلسه روضه رضوان و با همکاری اداره کل‌ارشاد اسلامی و بنیاد شهید کرمانشاه روز جمعه ۸ دی از ساعت ۱۸:۳۰ در تالار انتظار واقع در میدان آزادگان برگزار خواهد شد.