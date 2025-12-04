به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی و فرهنگی «شب شعر ام الشهدا» همزمان با سالروز شهادت حضرت ام‌البنین (س) و در راستای تجلیل از مقام والای مادران و همسران شهدا، جمعه ۱۴ آذرماه در کرمانشاه برگزار می‌شود.

در این مراسم که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، بانوان و جوانان هیئتی برپا خواهد شد، چهره‌های شاخص شعر و مداحی آئینی حضور خواهند داشت.

بر اساس اعلام برنامه، رضا عاطفیان اجرای مراسم را برعهده دارد.

در بخش سخنرانی، حجت‌الاسلام فرشادفر به ایراد سخن خواهد پرداخت و محور سخنان وی نقش حضرت ام‌البنین (س) در تربیت، وفاداری و فرهنگ جهاد و شهادت عنوان شده است.

همچنین در بخش شعرخوانی آئینی، جمعی از شعرای شناخته‌شده استان و کشور از جمله محمدحسن فیضی، حسین خزایی و علی ابراهیمی حضور خواهند داشت و جدیدترین سروده‌های خود در وصف مقام مادران و همسران شهدا را قرائت می‌کنند.

مراسم «شب شعر ام الشهدا» روز جمعه ۱۴ آذرماه، از ساعت ۲۰ تا ۲۲ در میدان آزادی، تالار انتظار برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد اعلام شده است.

برگزارکنندگان از خواهران، برادران و خانواده‌های شهدا دعوت کرده‌اند در این محفل نورانی حضور پیدا کنند.