به گزارش خبرگزاری مهر، امیر محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در پی شهادت سردار سرتیپ پاسدار سید رضی موسوی پیامی صادر کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ اَلْمُؤْمِنِینَ رِجٰالٌ صَدَقُوا مٰا عٰاهَدُوا اَللّٰهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضیٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مٰا بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

سردار رشید اسلام «شهید سید رضی موسوی» از همرزمان حاج قاسم عزیز، با «قیامِ‌لله» سال‌های طولانی در مسئولیت پشتیبانی از جبهه مقاومت، جانانه در دفاع از اسلام، انقلاب و حریم اهل‌بیت علیهم‌السلام گام برداشت و در حین انجام مأموریت بعنوان مستشار رسمی جمهوری اسلامی ایران در سوریه، توسط رژیم منحوس صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

بی‌تردید جهاد خالصانه این سردار عالیقدر، در اعتلای پرچم اسلام، اقتدار و امنیت مردم ایران و منطقه از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، از دید کاتبان الهی مخفی نمانده و پاداش مجاهدت صادقانه ایشان با نوشیدن جام طهور شهادت، ختم به عاقبت‌بخیری و همنشینی با ابرار گردید.

اینجانب ضمن تبریک و تسلیت شهادت این سردار والامقام، به محضر قطب عالم امکان حضرت بقیه‌الله الاعظم (عج)، ولی امر مسلمین جهان و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، همه فرماندهان و همرزمان در جبهه مقاومت، ملت شریف ایران و خانواده معزز شهید، از درگاه الهی علو درجات برای شهیدگرانقدر و صبرجمیل برای خانواده معظم ایشان مسئلت دارم.

قطعاً اقدام ناجوانمردانه و تروریستی رژیم درمانده صهیونیستی، بی‌پاسخ نخواهد ماند و در مکان و زمان مناسب، پاسخ مقتدرانه به دشمن زبون صهیونیستی داده خواهد شد.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

امیر سرتیپ محمدرضا آشتیانی