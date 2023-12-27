به گزارش خبرنگار مهر، طالب محمدی ظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی، پشتیبانی و توسعه آموزش و پرورش استثنایی استان اظهار کرد: سخن از کودکان استثنایی سخن از تفاوت‌ها، احیای انسان‌ها، ایفای مسئولیت‌ها و رفع موانع و هموار کردن طریق رشد و شکوفایی انسان‌ها است.

محمدی با بیان اینکه قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی به سال ۱۳۶۹ برمی‌گردد، افزود: سازمان آموزش و پرورش استثنایی جزو معدود سازمان‌هایی است که مصوبه صریح مجلس شورای اسلامی را دارد.

وی در ادامه با اشاره به ۷ گروه دانش‌آموزی که از آموزش وپرورش استثنایی استان خدمات آموزشی، پرورشی و توانبخشی دریافت می‌کنند، افزود: از نظر آموزشی به فردی دانش‌آموز استثنایی اطلاق می‌شود که از نظر شناختی‌، هوشی‌، جسمی، عاطفی و یا اجتماعی‌، تفاوت قابل ملاحظه‌ای با افراد همسالان خود داشته باشد.

محمدی با اشاره به آمار نیم درصدی جمعیت دانش‌آموزان استثنایی در استان گفت: این دانش‌آموزان بنا به وضعیت جسمانی و خلقت خود نیازشان ویژه نیست بلکه نحوه برآورده کردن نیازشان ویژه است که این مهم و تکلیف سنگین برعهده متولیان جامعه است.

وی با اشاره به فعالیت ۵۳۴ نفر از عوامل اجرایی و آموزشی در مدارس با نیازهای ویژه استان گفت: ۷۷ مدرسه مستقل و ضمیمه شهری و روستایی استثنایی به یک هزار و ۴۹۶ دانش‌آموز با نیاز ویژه دختر و پسر در ۲۴۴ کلاس درس خدمات آموزشی، پرورشی، حمایتی و توانبخشی ارائه می‌دهند.

محمدی افزود: ۵۸۹ دانش‌آموز تحت آموزشی تلفیقی فراگیر و یک‌هزارو ۴۰۰ دانش آموز دارای مشکلات ویژه در مدارس عادی و با بهره مندی از خدمات آموزشی، پرورشی، توانبخشی و حمایتی آموزش و پرورش استثنایی استان تحصیل می‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان با بیان اینکه در مجموع سه هزار ۴۸۵ دانش‌آموز با نیازهای ویژه از خدمات آموزش و پرورش استثنایی استان بهره می‌برند، گفت: یکی از دستاوردها وشاخص‌های آموزش و پرورش استثنایی حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه در مدارس عادی (فراگیرسازی) است که باید حفظ و تعامل این دانش آموزان با همسالان خود تقویت شود.

محمدی اظهار کرد: سی هزار و ۵۸۰ نفر که صد درصد جامعه ورود به پایه اول ابتدایی را تشکیل می‌دهند در برنامه ملی سنجش سلامت و آمادگی تحصیلی سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ شرکت کردند.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی عملیاتی در سطوح مختلف و برشمردن هشت شاخص اصلی عملکردی آموزش و پرورش استثنایی استان افزود: عناوین برنامه عملیاتی نیز جهت اجرا در قالب ۴۱ برنامه اصلی به شهرستان‌ها و مناطق ابلاغ شده است.

محمدی گفت: شیوه نامه نظارت و راهنمایی شامل کلیه اقدامات نظارتی این اداره در ابعاد و سطوح مختلف به انضمام ابزارهای نظارتی مربوط است که با اجرای درست و بازخوردهای به موقع و مناسب می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی منجر شود.

ارائه خدمات سلامت رایگان به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان در ادامه کلنگ زنی زمین احداث اولین مدرسه آموزشی و توانبخشی دانش آموزان طیف اتیسم، ارائه خدمات رایگان کتابخانه مرکزی، ارائه خدمات سلامت رایگان به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، کسب سه رتبه اول کشوری در جشنواره نوجوان خوارزمی، کسب مقام اول کشوری در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جوانان ناشنوایان جهان را از اهم اقدامات عملکردی آموزش و پرورش استثنایی استان اعلام کرد.

وی به دستاوردهای مهم برون سازمانی اداره استثنایی در انعقاد تفاهم نامه با اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفه‌ای، کانون پرورش فکری، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و شورای اسلامی شهر سنندج و تدوین برنامه عمل با معاونت‌های تربیت بدنی و سلامت، پرورشی و فرهنگی، سوادآموزی و آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش اشاره کرد.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی استان کمبود و استاندارد نبودن فضای آموزشی، کمبود نیروهای تخصصی توان بخشی، کمبود شدید تجهیزات آموزشی و توانبخشی، مشکلات سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه و نگاه بخشی و جزیره‌ای به آموزش و پرورش استثنایی را از مهم‌ترین چالش‌ها و انتظارات آموزش و پرورش استثنایی استان برشمرد.

محمدی در پایان خواستار هدایت خیرین مدرسه ساز به سوی مدارس استثنایی، کمک منابع مالی به سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان با نیازهای ویژه، بهسازی و اتمام ساخت و تکمیل پروژه‌های ساختمانی استثنایی ازجمله مدرسه اتیسم و سالن ورزشی پارسا، تخصیص نیروهای کارآمد به مراکز جامع و کمک به تأمین تجهیزات هنرستانی شد.

گفتنی است در ادامه این نشست، اعضا به بحث در خصوص دستورکارهای شورا پرداختند.