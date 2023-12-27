افزایش ۳ درصدی تولید کنسانتره

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، ۱۰ شرکت تولید کننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۴۸۶ تن محصول تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۹۱۶ تن بود.

همچنین تولیدکنندگان بزرگ کنسانتره سنگ آهن در هشت ماهه امسال، ۱۲ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۵۳ تن محصول به شرکت‌ها ارسال کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۰ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۷۰ تن)، ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

شرکت‌های تولید سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان آبان، یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۵۴ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۹۸۴ تن)، یک درصد کاهش یافت.