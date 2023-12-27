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۶ دی ۱۴۰۲، ۱۶:۴۷

افزایش ۳ درصدی تولید کنسانتره

افزایش ۳ درصدی تولید کنسانتره

تولید کنسانتره شرکت های بزرگ سنگ آهن کشور، از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه بیش از سه درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام ایمیدرو، ۱۰ شرکت تولید کننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان آبان، ۳۳ میلیون و ۳۹۹ هزار و ۴۸۶ تن محصول تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۲ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۹۱۶ تن بود.

همچنین تولیدکنندگان بزرگ کنسانتره سنگ آهن در هشت ماهه امسال، ۱۲ میلیون و ۳۶۸ هزار و ۶۵۳ تن محصول به شرکت‌ها ارسال کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (۱۰ میلیون و ۲۳ هزار و ۸۷۰ تن)، ۲۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

شرکت‌های تولید سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان آبان، یک میلیون و ۴۷۴ هزار و ۹۵۴ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال گذشته (یک میلیون و ۴۹۶ هزار و ۹۸۴ تن)، یک درصد کاهش یافت.

کد مطلب 5978374
سمیه رسولی

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