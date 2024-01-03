خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: تلاش‌ها و مجاهدت‌های شهید سردار حاج قاسم سلیمانی در خاطره ملت فلسطین و رهبران مقاومت اسلامی با وجود گذشت چهار سال از شهادت این فرمانده جبهه مقاومت باقی مانده است. شهید سردار سلیمانی نقش مهمی در تجهیز مقاومت اسلامی فلسطین داشت و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان منطقه‌ای، پیروزی‌های امروز فلسطینی‌ها در عملیات طوفان الاقصی مرهون و مدیون طرح‌ها و برنامه‌های شهید حاج قاسم سلیمانی است، موضوعی که در اظهارات رهبران مقاومت اسلامی فلسطین نیز به وضوح مشخص است.

در همین رابطه خبرنگار مهر گفتگویی با دکتر «حکم حسین امهز» فعال رسانه‌ای لبنانی و تحلیلگر ارشد منطقه و استاد روابط بین الملل انجام داده است که در ادامه می آید.

نظر شما در خصوص نقش شهید سردار سلیمانی در تجهیز و تسلیح فلسطینی‌ها در مبارزه با رژیم غاصب قدس چیست؟

نقش شهید سردار حاج قاسم سلیمانی نقشی محوری و بسیار راهبردی در مساله فلسطین است. از این جهت که او مقاومت فلسطین را از مرحله استفاده از اسلحه‌های سبک به مرحه بکار گرفتن سلاح‌های بسیار مهم مثل موشک‌های بالستیک و پهپادهای پیشرفته و تکنولوژی‌های مهم جنگی ارتقا داد.

همچنین می‌توانیم شهید سردار سلیمانی را به عنوان مسوول محوری در عملیات‌های مقاومت در فلسطین معرفی و توصیف کنیم، چرا که او صاحب فکر حفر تونل در غزه و صاحب طرح انتقال سلاح به روش‌های خاص به فلسطین و انتقال مخفیانه آن به دست فلسطینی‌ها بود.

شهید سردار سلیمانی معادلات بین مقاومت اسلامی فلسطین و رژیم صهیونیستی را با تسلیح فلسطینی‌ها تغییر داد تا جایی که پیش از آن جنگ‌ها در منطقه عربی رخ می‌داد نه داخل اراضی اشغالی رژیم صهیونیستی.

بعد از گذشت چهار سال از شهادت شهید سردار قاسم سلیمانی امروز شاهد موفقیت‌های چشمگیر مقاومت در غزه هستیم. به نظر شما نقش شهید سلیمانی در این پیروزی‌ها چیست؟

امروز نقش شهید سلیمانی را در جنگ داخل اسراییل می‌بینیم یعنی مقاومت اسلامی فلسطین، تل آویو و مناطق شهرک‌های صهیونیستی را هدف قرار می‌دهد و این جنگ‌ها خارج از اسراییل انجام نمی‌شود. همچنین شهید سلیمانی به مقاومت اسلامی فلسطین راهبرد جنگ را انتقال داد به طوری که حاج قاسم مهندسی تاکتیکی و برنامه ریزی شده‌ای را فراهم کرد که در مبارزه با رژیم صهیونیستی یک تهدید به حساب می‌آمد. تا جایی که امروز این مقاومت اسلامی فلسطین است که معادلات را در عرصه میدانی بر دشمن تحمیل می‌کند در حالی که در گذشته این گونه نبود.

در واقع ما از زمان قبل از انقلاب اسلامی ایران صحبت می‌کنیم یعنی وضعیت فلسطین و مقاومت فلسطین قبل از انقلاب چگونه بود؟ و وضعیت و شرایط ملت‌های عربی و اسلامی در چه حالتی بود. بله در بدترین حالت نا امیدی، سرخوردگی و شکست بودند. در نتیجه هیچ امیدی برای آزادی فلسطین و پیروزی بر اسراییل وجود نداشت، اما امروز تحول بسیار بزرگی رخ داده و ناامیدی تبدیل به امیدواری شده و این امیدواری امکان آزادی و پیروزی بزرگی را فراهم آورده و شواهدی در این زمینه وجود دارد ازجمله اینکه لبنان اراضی خود را از اشغال اسراییل آزاد کرد و غزه نیز آزاد شد و مقاومت، معادلات اسراییل را تغییر داد و اسطوره شکست ناپذیری ارتش اسراییل فروپاشید. همچنین آرزو و رویای اسراییل بزرگ از فرات تا نیل نابود شد. همه این دستاوردها حاصل مجاهدت های نابغه ای به نام حاج قاسم سلیمانی بود.

شهید سردار سلیمانی با وجود محاصره غزه چگونه مقاومت اسلامی فلسطین را به سلاح و برنامه‌های راهبردی تجهیز می‌کرد؟

یکی از تغییرات و تحولات راهبردی در نبرد با اسراییل از طریق دستاوردهای فراوان و مسیرهای طولانی جهادی محقق شد. بنابراین نمی‌توانیم نقش شهید سلیمانی را در بخش‌های مشخصی در دفاع از مقاومت محصور و محدود کنیم. او مقاومت را آموزش داده و مبتکر مسیری استراتژیک در مبارزه با رژیم صهیونیستی است.

همچنین شهید سلیمانی تغییرات و تحولات بسیاری را ایجاد کرد. زمانی که ما از تغییر معادلات صحبت می‌کنیم و یا از موضوع تونل و موضوعات بسیار دیگر سخن می گوییم، شهید سلیمانی را پشت همه این طرح‌ها می بینیم و این مساله مربوط به تحلیل‌های سیاسی ما نیست، بلکه رهبران مقاومت در فلسطین و منطقه این را گفتند و بر آن تاکید کردند و پیرامون آن ادله واقعی داشتند.

مثلا موضوع تونل‌ها؛ رهبران فلسطینی می‌گویند صاحب ایده حفر این تونل‌ها شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید حاج عماد مغنیه بودند. شهید سلیمانی توانست اسراییل را از اسطوره‌ای با قدرت بسیار بزرگ به نیرویی ضعیف در برابر محور مقاومت تبدیل کند به طوری که این رژیم امروز در برابر محور مقاومت نیاز به کمک دارد و در شرایط نابودی قرار گرفته است و گزینه آزادی فلسطین در اولویت بسیار بالایی قرار گرفته در حالی که پیش از این در پایین ترین جایگاه بود.

ارزیابی شما به عنوان یک تحلیلگر لبنانی از نقش شهید سلیمانی در پرونده‌های مختلف منطقه‌ای چگونه است؟

شهید سلیمانی یک مبارز بین المللی بود. او هم با تروریسم تکفیری جنگید و هم با امپریالیسم آمریکایی و هم با رژیم صهیونیستی. او نقشی محوری در تغییر معادلات در سطح منطقه و بین المللی داشت.