«همراز» با موسیقی ایرانی از «مهر وطن» گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تازهترین کنسرت موسیقی «همراز» با عنوان «مهر وطن» به سرپرستی رضا قدسی شامگاه روز جمعه هشتم دی به میزبانی فرهنگسرای نیاوران تهران در ۲ بخش موسیقی فارسی و موسیقی منطقه لرستان برگزار شد.
گروه «همراز» با هدف حفظ و ترویج موسیقی اصیل ایرانی از سال ۱۳۸۲ آغاز به فعالیت نموده و تاکنون به اجرای برنامههای متعدد در قالب جشنواره و کنسرت و ضبط آلبوم در داخل و خارج از کشور پرداخته است که از آن جمله میتوان به ضبط و انتشار کلیپ ملی-میهنی «ایران سرفراز»، «کلیپ نوروزی» به مناسبت تبریک نوروز باستانی ۱۴۰۱، اجرای زنده در برنامه شبنشینی شبکه جهانی جامجم، شرکت در همایش آنلاین گروهنوازی با شعار «آوای سلامت» در گرامیداشت مقام مدافعان سلامت، ضبط نخستین آلبوم به نام «همراز» به خوانندگی محمدهاشم احمدوند، اجرای ۲ شب کنسرت در بزرگترین مجموعه فرهنگی هنری آنکارا، اجرای برنامه در استودیوی کانال ۱۴ شهر استانبول ترکیه (کانال شیعیان) اشاره کرد.
رضا قدسی سرپرست گروه، تنظیمکننده قطعات و نوازنده کمانچه، علی جباریپور خواننده، فرامرز سپهرینیا نوازنده نی، سیدعلی میرشاه ولد نوازنده سنتور، سیدشبیر میرسنجری نوازنده تار، فرامرز سپهری نیا نوازنده نی، حجتالله عبدلی نوازنده عود، منصور مرادیزاده نوازنده تمبک، پژمان پرنیا نوازنده دف، دایره، بندیر و کاخن اعضای گروه «همراز» در این کنسرت را تشکیل میدادند.
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