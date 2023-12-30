ساخت مسکن طرح نهضت ملی در مرز ۲ میلیون واحد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر شنبه در مراسم افتتاح ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن در اردبیل اظهار کرد: یکی از مهمترین اولویت‌های دولت سیزدهم و وزارت راه و شهرسازی تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن است تا در ۲ سال آینده به تدریج تحویل مردم داده شود.

وی تصریح کرد: در همه استان‌ها ساخت این پروژه‌ها با سرعت در حال انجام است و در استان اردبیل نیز عملیات احداث ۲۸ هزار واحد مسکن آغاز شده و ما امروز شاهد بهره‌برداری از ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکن شهری و روستایی در این استان هستیم.

وزیر راه و شهرسازی به کیفیت ساخت پروژه‌ها با همکاری کارگزاری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و سایر نهادها اشاره کرد و گفت: با نظارت‌های مستمری که بر این پروژه انجام می‌شود، تلاش بر این است تا واحدهای احداثی با کیفیت مناسب تحویل داده شود.

بذرپاش افزود: به تدریج واحدهای تکمیل شده در سال آینده تحویل مردم داده می‌شود و امیدواریم در روند اجرای آن خللی به وجود نیاید.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: آماده سازی ۵۳ هزار هکتار زمین در قالب الحاق به محدوده شهرها و اتصال به شهرهای جدید انجام می‌شود که این خود نشان‌دهنده تلاش مؤثر این وزارتخانه برای تأمین زمین مورد نیاز در استان‌ها است.

بذرپاش اضافه کرد: در استان اردبیل نیز قرار شد تأمین زمین واحدهای باقیمانده در اردبیل، مشگین‌شهر و پارس‌آباد انجام شود که تا پایان امسال این کار به سرانجام خواهد رسید.

وی بیان کرد: ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سال آینده شتاب دو چندان و مضاعفی پیدا می‌کند و امیدواریم با همراهی نظام بانکی بتوانیم تسهیلات مورد نیاز را نیز تأمین کنیم.

وزیر دولت سیزدهم یادآور شد: در همه حوزه‌ها کار اجرایی نهضت ملی مسکن خوب به پیش می‌رود و سعی بر این است تا واحدهای احداثی با کیفیت و مطلوبیت در کمترین زمان تحویل مردم شود.