به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی در این خصوص این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت آهن الات دکل انتقال برق شناسائی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
وی افزود: با تلاش ماموران کلانتری آسمان آباد سارقانی که اقدام به سرقت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.
سرهنگ شاهمرادی افزود: متهمان در بازجوییهای صورت گرفته به سرقت آهن آلات (نبشی) دکلهای برق اعتراف که پس از اعلام محل دپوی آنها اقلام مسروقه کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد؛
دستگیری سارقان تجهیزات دکل انتقال برق در چرداول
ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از شناسایی و دستگیسری 2 سارق آهن آلات دکل های انتقال برق فشار قوی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی در این خصوص این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت آهن الات دکل انتقال برق شناسائی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.
کد مطلب 5981456
نظر شما