دستگیری سارقان تجهیزات دکل انتقال برق در چرداول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی در این خصوص این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت آهن الات دکل انتقال برق شناسائی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.



وی افزود: با تلاش ماموران کلانتری آسمان آباد سارقانی که اقدام به سرقت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.



سرهنگ شاهمرادی افزود: متهمان در بازجویی‌های صورت گرفته به سرقت آهن آلات (نبشی) دکل‌های برق اعتراف که پس از اعلام محل دپوی آنها اقلام مسروقه کشف کردند.