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۱۰ دی ۱۴۰۲، ۱۴:۵۱

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول خبر داد؛

دستگیری سارقان تجهیزات دکل انتقال برق در چرداول

دستگیری سارقان تجهیزات دکل انتقال برق در چرداول

ایلام-فرمانده انتظامی شهرستان چرداول از شناسایی و دستگیسری 2 سارق آهن آلات دکل های انتقال برق فشار قوی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ افشار شاهمرادی در این خصوص این خبر اظهار داشت: در پی وقوع سرقت آهن الات دکل انتقال برق شناسائی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با تلاش ماموران کلانتری آسمان آباد سارقانی که اقدام به سرقت کرده بودند شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ شاهمرادی افزود: متهمان در بازجویی‌های صورت گرفته به سرقت آهن آلات (نبشی) دکل‌های برق اعتراف که پس از اعلام محل دپوی آنها اقلام مسروقه کشف کردند.

کد مطلب 5981456

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