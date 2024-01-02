سرباز مدافع امنیت در بوکان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش سه شنبه شب در تشریح این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی، عوامل گشت کلانتری ۱۲ شهرستان بوکان برای دستگیری یک شرور مخل نظم و امنیت عمومی عازم یکی از محله‌های شهر شده بودند که با این فرد درگیر شدند.



وی افزود: طی این درگیری سرباز وظیفه «شاهین خسروی نیا» به شدت مجروح و پس از اعزام به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی متأسفانه به دلیل جراحت شدید شامگاه سه شنبه به فیض شهادت نایل شد.



فرمانده انتظامی آذربایجان‌غربی ادامه داد: مجرم از محل فرار کرده که اقدامات پلیسی برای دستگیری او ادامه دارد.



سردار جهانبخش با تبریک و تسلیت شهادت این سرباز سرافراز انتظامی به مردم شریف آذربایجان غربی و خانواده و بستگان وی تاکید کرد: با مخلان و برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان به شدت برخورد و مجرمان برابر قانون به سزای اعمالشان خواهند رسید.