سرباز مدافع امنیت در بوکان به شهادت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش سه شنبه شب در تشریح این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی، عوامل گشت کلانتری ۱۲ شهرستان بوکان برای دستگیری یک شرور مخل نظم و امنیت عمومی عازم یکی از محلههای شهر شده بودند که با این فرد درگیر شدند.
وی افزود: طی این درگیری سرباز وظیفه «شاهین خسروی نیا» به شدت مجروح و پس از اعزام به بیمارستان و انجام اقدامات درمانی متأسفانه به دلیل جراحت شدید شامگاه سه شنبه به فیض شهادت نایل شد.
فرمانده انتظامی آذربایجانغربی ادامه داد: مجرم از محل فرار کرده که اقدامات پلیسی برای دستگیری او ادامه دارد.
سردار جهانبخش با تبریک و تسلیت شهادت این سرباز سرافراز انتظامی به مردم شریف آذربایجان غربی و خانواده و بستگان وی تاکید کرد: با مخلان و برهم زنندگان نظم و امنیت شهروندان به شدت برخورد و مجرمان برابر قانون به سزای اعمالشان خواهند رسید.
ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از درگیری پلیس بوکان با یک شرور مخل نظم و امنیت خبر داد و گفت: در این درگیری سرباز مدافع امنیت به درجه رفیع شهادت نایل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رحیم جهانبخش سه شنبه شب در تشریح این خبر اظهار کرد: در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مطالبات مردمی، عوامل گشت کلانتری ۱۲ شهرستان بوکان برای دستگیری یک شرور مخل نظم و امنیت عمومی عازم یکی از محلههای شهر شده بودند که با این فرد درگیر شدند.
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