به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه هیأت اسکیت استان اصفهان با حضور حسین خیری‌نیا، رئیس فدراسیون اسکیت، سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان و شهرام اکبری، رئیس هیأت اسکیت استان برگزار شد و در آن، ظرفیت‌های قهرمانی، توسعه همگانی و برنامه‌های آینده اسکیت استان مورد بررسی قرار گرفت.

حسین خیری‌نیا در این مجمع با اشاره به ظرفیت‌های گسترده اسکیت در استان اصفهان اظهار کرد: استاندار اصفهان پیشنهاد برگزاری مسابقات بین‌المللی در ایران و به‌ویژه اصفهان را مطرح کرده و اعلام کرده است که برای توسعه این رشته، تمام‌قد از اسکیت حمایت خواهد کرد.

رئیس فدراسیون اسکیت افزود: اسکیت باید از مرحله رقابت‌های داخلی عبور کند و میزبانی مسابقات معتبر بین‌المللی در کشور و به‌صورت ویژه در اصفهان در دستور کار قرار گیرد. تلاش می‌کنیم زمینه میزبانی استان اصفهان از رقابت‌های بین‌المللی فراهم شود و این رشته به‌صورت ویژه مورد حمایت قرار گیرد.

وی با اشاره به عملکرد ورزشکاران اصفهانی گفت: در استان اصفهان حدود ۶ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته اسکیت فعالیت دارند. سال گذشته ۲۲ مدال مختلف در رقابت‌های بین‌المللی برای کشور به دست آمد که ۱۴ مدال آن توسط ورزشکاران اصفهانی کسب شد. همچنین چهار مربی تیم‌های ملی در رشته‌های مختلف اسکیت از استان اصفهان هستند که این موضوع نشان‌دهنده قدرت و ظرفیت بالای استان در این رشته است.

خیری‌نیا اصفهان را یکی از استان‌های بزرگ و اثرگذار اسکیت کشور دانست و ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌های موجود، می‌توان اصفهان را پایتخت اسکیت کشور دانست. حضور رئیس هیأت اسکیت استان اصفهان در هیأت‌رئیسه فدراسیون نیز به ارتقای جایگاه این رشته در کشور و استان کمک خواهد کرد. شهرام اکبری پیش‌تر با کسب ۳۵ رأی به‌عنوان نماینده استان‌ها در هیأت‌رئیسه فدراسیون اسکیت انتخاب شده بود.

رئیس فدراسیون اسکیت با اشاره به مشکلات این رشته در استان‌های مختلف گفت: این مشکلات را می‌شناسیم و برای حل آن‌ها باید در میان خانواده اسکیت شور و شوق ایجاد کنیم. با اقداماتی که انجام شده است، انتظار داریم در سال‌های آینده تعداد ورزشکاران سازمان‌یافته افزایش یابد، استعدادهای بیشتری شناسایی شوند و ورزشکاران مستعد به تیم‌های ملی راه پیدا کنند.

وی همچنین درباره حمایت مالی از هیأت‌های میزبان مسابقات اظهار کرد: اعتبارات فدراسیون محدود است، اما تلاش می‌کنیم این اعتبارات افزایش یابد و حمایت بیشتری از هیأت‌ها صورت گیرد. برای حمایت از هیأت اسکیت استان اصفهان که میزبان مسابقات خواهد بود، به جای تقبل ۵۰ درصد هزینه‌ها، ۷۰ درصد هزینه‌ها را بر عهده می‌گیریم تا بخشی از مشکلات مالی کاهش یابد.

صدری: هیأت اسکیت اصفهان رو به پیشرفت است

سیدمهدی صدری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این مجمع با اشاره به عملکرد هیأت‌های ورزشی استان گفت: با همه هیأت‌ها ارتباط دارم، اما تنها چهار یا پنج هیأت نسبت به گذشته عملکردی افتخارآفرین داشته‌اند و در مسیر پیشرفت حرکت می‌کنند. هیأت اسکیت از جمله هیأت‌های رو به پیشرفت استان است.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود در استان و کشور، تلاش می‌کنیم در کنار یکدیگر آینده‌ای ارزشمند و افتخارآفرین برای اسکیت اصفهان بسازیم. در مقطعی که عرصه میدان و خیابان به عرصه فرهنگی کشور اضافه شد، هیأت اسکیت نیز توانست نقش مؤثری ایفا کند و در کنار ورزشکاران، پایبندی خود را به مبانی اخلاقی ورزش نشان دهد.