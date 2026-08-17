به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته سازمان لیگ بسکتبال طی اطلاعیه ای امتناع از انعقاد قراردادهای داخلی و لزوم ثبت آنها در سامانه ملی بسکتبال را مورد تاکید و توجه قرار داد و اعلام کرد که این موضوع شامل همه بازیکنان داخلی و خارجی و اعضای کادر فنی و اجرایی شاغل در سطوح مختلف مسابقات مردان و زنان می شود.

میثم علیپور رئیس سازمان لیگ بسکتبال در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این اطلاعیه و آنچه مورد تاکید قرار گرفته است توضیح داد و گفت: در بسیاری موارد و به دلایل مختلف شاهد بروز اختلاف نظر و مشکلاتی میان بازیکنان و باشگاه ها هستیم که لازمه حل و فصل آن، ورود کمیته انضباطی و تصمیم گیری بر اساس استناد به قراردادهای ثبت شده است.

وی ادامه داد: در این موارد صرفا قراردادهای رسمی که مورد تائید فدراسیون و سازمان لیگ هم است، ملاک هم و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. در خصوص ارقام قراردادها هم ملاک عمل همین قراردادهای ثبت شده در سامانه ملی بسکتبال خواهد بود.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال یادآور شد: پیش از این شاهد بودیم که بعد از توافق میان بازیکن و مربی با باشگاه، قرارداد داخلی میان آنها ثبت می شود. فدراسیون و سازمان لیگ اصولا به این قراردادهای داخلی دسترسی ندارد ضمن اینکه اصلا آنها را فاقد وجاهت قانونی می داند. بنابراین از این حیث، لازم و ضروری است که قراردادها در سامانه ملی بسکتبال ثبت شود که دسترسی لازم و قانونی به آن وجود داشته باشد.

علیپور با یادآوری اینکه طبق روال ۷ درصد قراردادها به عنوان مالیات کسر می شود، گفت: ملاک سازمان لیگ برای کسر این میزان، قراردادی است که در سامانه ملی به ثبت رسیده است. از این حیث هم امتناع از ثبت قراردادهای داخلی لازم است.

وی تصریح کرد: دیگر اینکه بعضا افراد اقدام به انعقاد قرارداد داخلی با یک باشگاه می کنند اما به آن تمکین نمی کنند و همزمان با باشگاه دیگر هم قرارداد منعقد می کنند. درحالیکه فدراسیون از هر دو قرارداد داخلی بی اطلاع است. بنابراین شرایط قانونی برای نظارت بر این قراردادها ایجاد نمی شود و به طبع در صورت بروز هرگونه مشکل، امکان ورود و حاکمیت وجود ندارد.

رئیس سازمان لیگ بسکتبال خاطرنشان کرد: از ۲ سال پیش این سازمان به موضوع عدم انعقاد قرارداد داخلی میان بازیکنان و مربیان با باشگاه ها ورود کرد اما برای فصل جدید مسابقات باشگاهی، با توجه به مشکلات پیش آمده طی فصول قبل، تاکید قوی تری نسبت به این مسئله داشته ایم. فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاه ها حسابرسی دارند و لازم است که برای انجام شفاف آن، قراردادهای رسمی ملاک عمل قرار بگیرند نه قراردادهای داخلی که از نظر ما وجاهت قانونی ندارند.

علیپور گفت: در مجموع اینکه به منظور جلوگیری از فساد، عملکرد شفاف در حسابرسی و رسیدگی قانونی به مشکلات احتمالی لازم و ضروری است که تمام قراردادها در سامانه ملی ثبت شوند. از نظر سازمان لیگ، تنها این قراردادها مستند و قابل اعتبار هستند.