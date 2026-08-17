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۲۶ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۸

گردهمایی اصحاب هنر و اندیشه با گفتاری درباره آینده نزدیک ایران

گردهمایی اصحاب هنر و اندیشه با گفتاری درباره آینده نزدیک ایران

هفدهمین گردهمایی اصحاب هنر و علوم انسانی انقلاب اسلامی با عنوان «فردایی دیگر» گفتارهایی درباره آینده نزدیک ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین گردهمایی اصحاب هنر و علوم انسانی انقلاب اسلامی به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار می‌شود.

این گردهمایی با عنوان «فردایی دیگر» گفتارهایی درباره آینده نزدیک ایران با حضور اصحاب اندیشه و فکر به سمع و نظر می رساند.

در این نشست سید علی میرفتاح، حبیب احمدزاده، هادی مقدم دوست و حامد عسگری به میزبانی محسن دنیوی سخنرانی خواهند کرد.

این نشست روز چهارشنبه ۲۸ مرداد از ساعت ۱۷ در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی واقع در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد و حضور به صورت برخط از طریق لینک https://survey.porsline.ir/s/hJkp۸qm امکان پذیر است.

کد مطلب 6918779
سیده فاطمه سادات کیایی

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