حبوبات در تالار اول ماندگار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: هفته گذشته ارز واردات حبوبات با تصمیم معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی از تالار یک به دو انتقال یافته بود که به دستور وزیر جهاد کشاورزی، مجدداً به تالار یک بازگشت.

وی صرفه‌جویی ارزی را علت اصلی تغییر تالار ارز تخصیصی واردات حبوبات عنوان کرد و افزود: این تغییر در زمانی نامناسب انجام شد و همین امر باعث التهاب در بازار حبوبات شد، به همین دلیل وزیر جهاد کشاورزی ضمن ورود به موضوع، ارز واردات حبوبات را به تالار اول بازگرداند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: هیچ‌گونه وارداتی با ارز تالار دوم صورت نگرفته و همچنان واردات با ارز تالار یک (قدیم) انجام می‌شود.

وی با بیان این که هرگونه تغییر قیمت حبوبات غیرقانونی است، گفت: با افزایش تمهیدات نظارتی هرگونه گران‌فروشی، احتکار و ممانعت از عرضه و فروش حبوبات توسط بازرسان رصد شده و در صورت مشاهده از سوی بازرسان برخورد قانونی صورت گرفته و پرونده برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

امرالهی گفت: به زودی نرخ مصوب حبوبات از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعلام می‌شود.