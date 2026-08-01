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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۲۹

شوک سرمربی به مهدی طارمی؛

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از فهرست اروپایی المپیاکوس خط خورد

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از فهرست اروپایی المپیاکوس خط خورد

سرمربی تیم فوتبال المپیاکوس نام مهدی طارمی مهاجم ایرانی خود را از فهرست اروپایی این تیم خط زد.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) فهرست بازیکنان المپیاکوس برای دیدارهای این تیم مقابل نایمخن هلند را منتشر کرد که در آن نام مهدی طارمی، مهاجم ایرانی، و رومن یارمچوک، مهاجم اوکراینی، دیده نمی‌شود.

به نظر می‌رسد این دو مهاجم همچنان گزینه‌های جدایی از تیم در پنجره نقل‌وانتقالات هستند و به همین دلیل در فهرست اروپایی المپیاکوس قرار نگرفته‌اند.

همچنین، همان‌طور که انتظار می‌رفت، اورتگا (دروازه‌بان)، کلیتون، لوئیز (که به فروش رسیده است) و یوسف یازیجی که به دلیل مصدومیت طولانی‌مدت در دسترس نیست، نیز در این فهرست حضور ندارند.

فهرست بازیکنان المپیاکوس بر اساس پست

دروازه‌بان‌ها:

پوپوویچ
چوبانیدیس
استورناراس

مدافعان:
سالیاکاس
اورتگا
اسمایلوویچ
پیرولا
کارمو
رودینی
کوتسیدیس
مافئو
رتسوس
برونو

هافبک‌ها:
فورتونیس
سا
گارسیا
سیپیونی
چیکینیو
اسه
موزاکیتیس

مهاجمان و وینگرها:

ایوب الکعبی
ژلسون
ماسوراس
ژوتا سیلوا
روکا

لازم به ذکر است تیم های المپیاکوس یونان و نایمخن هلند در پلی آف صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا شامگاه سه شنبه 13 مرداد و از ساعت 21:30 به وقت تهران به مصاف هم می روند.

کد مطلب 6904792
بهنام روان پاک

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