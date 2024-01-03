زنگ خطر کمبود متخصص طب اورژانس/ علت شلوغی اورژانس بیمارستان ها

به گزارش خبرنگار مهر، نادر توکلی، صبح چهارشنبه ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲ در افتتاحیه شانزدهمین کنگره بینالمللی طب اورژانس در مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار داشت: با توجه به مراجعات زیاد به اورژانس بیمارستانها، متأسفانه شاهد شلوغیهای غیر قابل پیشبینی هستیم که میتواند ارائه خدمات به بیماران را دچار مشکل کند.
رئیس کنگره بینالمللی طب اورژانس، با عنوان این مطلب که عمده مراجعات به اورژانس بیمارستانهای دولتی است، افزود: حجم زیادی از مراجعات به اورژانس بیمارستانها، نیاز به اقدامات اورژانسی ندارد و اغلب بیماران سرپایی هستند.
استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران ادامه داد: میزان مراجعات به اورژانس بیمارستانها در فصول مختلف، تغییر میکند؛ به طوری که در فصل سرما شاهد افزایش مراجعات بیماران دچار بیماریهای تنفسی و…، هستیم.
رئیس انجمن علمی طب اورژانس ایران، با عنوان این مطلب که متخصصین طب اورژانس ۲۴ ساعته و ایام تعطیل آماده خدمت هستند، گفت: متخصصین طب اورژانس با استرس و فشار زیاد و در ادامه با فرسودگی زودرس شغلی مواجه هستند.
توکلی افزود: صعوبت و سختی کار در اورژانس بیمارستانها، باعث شده تمایل و اقبال به این رشته تخصصی خیلی کم شود و از دو سه سال پیش، شاهد سیر نزولی متقاضی ورود به رشته طب اورژانس هستیم.
وی گفت: در یک دورهای ۲۰۰ نفر فارغ التحصیل طب اورژانس داشتیم که حالا به کمتر از ۱۰ نفر رسیده و این موضوع، زنگ خطری برای وزارت بهداشت است.
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