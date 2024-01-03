کنترل مافیای دارو در کشور/ کمبود شیرخشک نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌اللهی، در حیاط دولت، به اجرای طرح پویش ملی سلامت و غربالگری دو بیماری دیابت و فشارخون بالا اشاره کرد و گفت: تا امروز ۳۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر در پویش ملی سلامت شرکت کردند و رکورد بیشتر حضور شکسته شد.

وی در خصوص اینکه ویروس جدیدی وارد کشور شده است یا خیر، افزود: ویروس جدیدی در کشور شناسایی نشده است، مردم‌نگران نباشند.

وزیر بهداشت در واکنش به وجود مافیای دارو در کشور، گفت: مافیای دارو با مقررات و قوانین وضع شده کنترل می‌شود.

وی در رابطه با وضعیت شیرخشک نیز افزود: نیاز ما در هر ماه ۵ میلیون قوطی شیرخشک است و ماه گذشته ۱۲ میلیون توزیع کردیم و بیش از حد نیاز توزیع داریم.

عین اللهی گفت: در خصوص سُرم نیز به ما کمبودی گزارش نشده است.