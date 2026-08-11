به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هاشمی شامگاه سهشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت سرمایهگذاری در مسیر رشد اقتصادی استان اظهار کرد: سرمایهگذاری داخلی و خارجی یکی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی است و میتواند به شکل مستقیم بر افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیتهای مولد اثرگذار باشد.
وی افزود: طی دو سال اخیر ۲۹ مجوز برای سرمایهگذاری خارجی در مازندران صادر شده که مجموع ارزش آنها ۵۶۰ میلیون دلار برآورد میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایههای پیشبینیشده در این مجوزها جذب شده و در حوزههای مهم و راهبردی، بخشهای اقتصادی و مولد و همچنین صنایع شیمیایی به کار گرفته شده است.
هاشمی با بیان اینکه هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد میتواند آثار مستقیمی بر اقتصاد استان داشته باشد، گفت: سرمایهگذاری در این بخشها زمینه افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار و مولد را فراهم میکند.
وی همچنین به بازدید سرزده استاندار مازندران از ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان اشاره کرد و افزود: حضور استاندار و توصیههای مطرحشده در این بازدید، انگیزه و انرژی مضاعفی برای کارکنان مجموعه ایجاد کرد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تصریح کرد: تقویت نظارت مالی، ارتقای کیفیت اجرای پروژههای دستگاههای اجرایی، تسهیل روند سرمایهگذاری و تسریع در صدور مجوزهای کسبوکار از جمله حوزههایی است که میتواند با پیگیری و نظارت مستمر، به بهبود فضای اقتصادی استان کمک کند.
هاشمی با تأکید بر تداوم اقدامات این ادارهکل در حوزه سرمایهگذاری گفت: پیگیری امور مرتبط با سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی از اولویتهای ادارهکل امور اقتصادی و دارایی مازندران است و حمایت از سرمایهگذاران و رفع موانع پیش روی فعالیتهای اقتصادی با جدیت دنبال میشود.
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