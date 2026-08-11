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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۲۹

۵۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران مجوز گرفت

۵۶۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران مجوز گرفت

ساری- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از صدور ۲۹ مجوز سرمایه‌گذاری خارجی در استان طی دو سال گذشته خبر داد و گفت: ارزش مجموع این مجوزها به ۵۶۰ میلیون دلار می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هاشمی شامگاه سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری در مسیر رشد اقتصادی استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی یکی از عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی است و می‌تواند به شکل مستقیم بر افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت فعالیت‌های مولد اثرگذار باشد.

وی افزود: طی دو سال اخیر ۲۹ مجوز برای سرمایه‌گذاری خارجی در مازندران صادر شده که مجموع ارزش آنها ۵۶۰ میلیون دلار برآورد می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران ادامه داد: بخش قابل توجهی از سرمایه‌های پیش‌بینی‌شده در این مجوزها جذب شده و در حوزه‌های مهم و راهبردی، بخش‌های اقتصادی و مولد و همچنین صنایع شیمیایی به کار گرفته شده است.

هاشمی با بیان اینکه هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد می‌تواند آثار مستقیمی بر اقتصاد استان داشته باشد، گفت: سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها زمینه افزایش ظرفیت تولید و ایجاد اشتغال پایدار و مولد را فراهم می‌کند.

وی همچنین به بازدید سرزده استاندار مازندران از اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان اشاره کرد و افزود: حضور استاندار و توصیه‌های مطرح‌شده در این بازدید، انگیزه و انرژی مضاعفی برای کارکنان مجموعه ایجاد کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران تصریح کرد: تقویت نظارت مالی، ارتقای کیفیت اجرای پروژه‌های دستگاه‌های اجرایی، تسهیل روند سرمایه‌گذاری و تسریع در صدور مجوزهای کسب‌وکار از جمله حوزه‌هایی است که می‌تواند با پیگیری و نظارت مستمر، به بهبود فضای اقتصادی استان کمک کند.

هاشمی با تأکید بر تداوم اقدامات این اداره‌کل در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: پیگیری امور مرتبط با سرمایه‌گذاری و تسهیل فرآیندهای اقتصادی از اولویت‌های اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی مازندران است و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی فعالیت‌های اقتصادی با ‌جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6914652

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