ظرفیت نیروگاه های خورشیدی از ۵۸۰۰ مگاوات گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محسن طرزطلب شامگاه سه‌شنبه پس از بازدید از نیروگاه خورشیدی شناور یک‌و۲ دهم مگاواتی آب‌بندان گاودشت بابل اظهار کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی با سرعت در حال انجام است و به طور میانگین هر هفته حدود ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور افزوده می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر از پنج هزار و ۸۰۰ مگاوات عبور کرده است، افزود: افزایش سرعت احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از برنامه‌های اصلی برای توسعه تولید برق پاک و کمک به تأمین نیاز انرژی کشور است.

رئیس ساتبا همچنین به ظرفیت مشارکت مردم در توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: با راه‌اندازی صندوق سرمایه‌گذاری، امکان ایجاد ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی با مشارکت مردم فراهم شده است و سرمایه‌گذاران می‌توانند از محل فروش برق تولیدی در بورس سبز از منافع این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

طرزطلب ادامه داد: استفاده از سرمایه‌های مردمی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق پاک، می‌تواند به تأمین بخشی از نیاز کشور و کاهش ناترازی انرژی کمک کند.

وی درباره اجرای نیروگاه‌های خورشیدی شناور نیز اظهار کرد: طرح احداث نیروگاه‌های خورشیدی روی آب‌بندان‌ها به صورت آزمایشی در حال اجرا است و میزان تأثیر این روش بر کاهش تبخیر آب و همچنین پیامدهای زیست‌محیطی آن در دست بررسی قرار دارد.

معاون وزیر نیرو افزود: نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده درباره میزان کاهش تبخیر و آثار زیست‌محیطی نیروگاه‌های خورشیدی شناور تا پایان شهریورماه مشخص خواهد شد و بر اساس این نتایج درباره توسعه بیشتر این طرح تصمیم‌گیری می‌شود.

طرزطلب با تأکید بر ظرفیت‌های داخلی در حوزه تجهیزات خورشیدی گفت: بخش عمده پنل‌های مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود و برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت نیز مشوق‌های ارزی پیش‌بینی شده است.