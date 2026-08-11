به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان امشب (سهشنبه) در دیدار سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان، با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و مردمی میان دو کشور اظهار داشت: عشق و علاقه نخستوزیر و دیگر مقامات پاکستان به همبستگی، تقویت مناسبات و توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران، برای تهران بسیار ارزشمند است.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاریهای دوجانبه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد روابط خود با پاکستان را در تمامی زمینههای مورد علاقه دو کشور بیش از پیش تعمیق بخشد و زمینه را برای توسعه همکاریهای مشترک فراهم کند.
پزشکیان با اشاره به اهمیت روابط ایران و پاکستان در چارچوب مناسبات منطقهای، بر ضرورت تقویت تعاملات میان دو کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریهای اقتصادی و تجاری، فرهنگی و امنیتی تأکید کرد و گفت: توسعه مناسبات دوجانبه و تعمیق همکاریها میتواند به تأمین منافع متقابل دو ملت و تقویت ثبات و امنیت منطقه کمک کند.
وزیر کشور پاکستان نیز ضمن ابراز خرسندی از ملاقات با دکتر پزشکیان، هدف از سفر خود به جمهوری اسلامی ایران را پیگیری توافقات و تفاهمات حاصل از سفر اخیر دکتر مؤمنی وزیر کشور ایران به پاکستان عنوان کرد.
سید محسن نقوی با تأکید بر پیوندهای مستحکم و دیرینه میان دو کشور اظهار داشت: روابط ایران و پاکستان مستحکم و ناگسستنی است و اسلامآباد با عزم و اراده جدی، توسعه همهجانبه مناسبات با جمهوری اسلامی ایران را دنبال میکند.
وی همچنین بر اهمیت پیگیری و عملیاتیسازی توافقات و تفاهمات میان دو کشور تأکید کرد و سفر خود به تهران را در راستای تقویت سازوکارهای همکاری و تسریع در اجرای توافقات دوجانبه دانست.
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