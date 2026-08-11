تاکید وزیر نفت ایران و وزیر کشور پاکستان بر توسعه مبادلات تجاری مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد وزیر نفت امروز (سه شنبه) طی دیدار با سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی و گسترش مناسبات بازرگانی و اقتصادی گفتوگو کرد.
دو طرف در این ملاقات با توجه به ظرفیتها و زمینههای مشترک همکاری بهویژه در بخش انرژی، بر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان تأکید کردند.
وزیر نفت با تاکید بر گسترش همکاریهای ۲ کشور گفت: روابط اقتصادی، تجاری، فرهنگی و زمینههای مختلف همکاری طی سالهای طولانی بین ایران و پاکستان، زمینه مناسبی برای گسترش تعاملات در عرصههای متنوع بهویژه در حوزه انرژی است.
پاکنژاد تصریح کرد: زمینههای مختلفی بین دو کشور در حوزه تجارت نفت و فراوردههای نفتی و صدور خدمات فنی و مهندسی بهویژه در زمینه پالایشگاهی وجود دارد.
وزیر نفت کشورمان و وزیر کشور پاکستان با توجه به ظرفیتها و زمینههای مشترک همکاری بهویژه در بخش انرژی، بر توسعه مبادلات تجاری و اقتصادی ایران و پاکستان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، محسن پاکنژاد وزیر نفت امروز (سه شنبه) طی دیدار با سید محسن رضا نقوی وزیر کشور پاکستان در محل ساختمان مرکزی وزارت نفت درباره توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزه انرژی و گسترش مناسبات بازرگانی و اقتصادی گفتوگو کرد.
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