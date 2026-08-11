توزیع ۵۱۴ بسته معیشتی بین مددجویان کمیته امداد خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا سلم‌آبادی عصر سه شنبه در مراسم توزیع بسته های معیشتی با اشاره به اجرای طرح کمک مؤمنانه همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: ۵۱۴ بسته معیشتی با مشارکت خیریه ای از تهران تهیه و بین خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد در تعدادی از شهرستان‌های استان توزیع شد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی افزود: ارزش هر یک از این بسته‌های معیشتی ۳ میلیون و سیصد هزار تومان است که در مجموع تقریبا یک میلیارد ۷۰۰ میلیون تومان برای تهیه این اقلام هزینه شده است.

وی ادامه داد: این بسته‌های معیشتی با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند و تأمین بخشی از نیازهای معیشتی آنان در ایام پایانی ماه صفر، بین تعدادی از مددجویان کمیته امداد شهرستان‌های فیروزه، خوشاب، جوین، جغتای، روداب سبزوار، داورزن، ششتمد و اداره چهار مشهد توزیع شد.

سلم آبادی با قدردانی از همراهی خیران و مجموعه‌های نیکوکار، گفت: تداوم مشارکت خیران و مؤسسات خیریه در حمایت از خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، نقش مهمی در کاهش بخشی از دغدغه‌های معیشتی این خانواده‌ها دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان رضوی خاطرنشان کرد: کمیته امداد خراسان رضوی در کنار ارائه خدمات حمایتی، از ظرفیت خیران، مؤسسات خیریه و مراکز نیکوکاری برای گسترش طرح‌های کمک مؤمنانه و حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند استفاده می‌کند.