به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، ستاد «الاعلام الحربی» یمن روز سه‌شنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن عملیات هدف قرار دادن کشتی حامل تجهیزات نظامی سعودی در باب‌المندب را اجرا کردند.

در این بیانیه آمده است که این عملیات تأییدی بر عزم نیروهای مسلح یمن برای هدف قرار دادن تجمعات نظامی سعودی در خشکی و دریا است و نشان می‌دهد که محاصره دریایی علیه دشمن سعودی از مرحله ممنوعیت تردد نفتکش‌ها به مرحله تعقیب کشتی‌های جنگی و تمامی اشکال تحرکات دریایی سعودی گسترش یافته است.

در این بیانیه تاکید شده که نیروهای مسلح یمن با این عملیات، تمامی گزینه‌های دشمن سعودی را از میان برداشته‌اند و تلاش‌ها برای جبران سلاح‌ها و تجهیزاتی را که در مراکز تجمع نیروها در استان‌های تعز، مأرب و حضرموت هدف قرار گرفته‌اند، ناکام گذاشته‌اند. در پایان این بیانیه تأکید شده است که تجمعات نظامی سعودی در خشکی و دریا هدف قرار خواهند گرفت.