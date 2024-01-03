به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از باشگاه سپاهان، عبدالله رحمان زاده وزیر ورزش تاجیکستان به همراه سایر مدیران ورزش این کشور از ورزشگاه نقش‌جهان و موزه باشگاه سپاهان واقع در این ورزشگاه بازدید کردند.

رحمان زاده پس از این بازدید، ضمن تمجید از این ورزشگاه و موزه، باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را یکی از باشگاه‌های پیشرو در ساختار مدیریتی و حرفه‌ای دانست.

وی همچنین در خصوص برقراری تعاملات گسترده بین باشگاه‌های تاجیکستان و باشگاه سپاهان اعلام آمادگی کرد.

در پایان این بازدید، هدیه‌ای از سوی ورزش تاجیکستان به موزه باشگاه اهدا شد.