توافق مخفیانه واشنگتن و دوحه برای تداوم حضورنظامی آمریکادر العدید

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری سیانان به نقل از سه منبع دفاعی آمریکا مدعی شد که لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا در جریان سفر ماه گذشته به قطر، به طور «مخفیانه» با مقامات دوحه برای تمدید ۱۰ ساله حضور نظامی آمریکا در این کشور حاشیه خلیج فارس به توافق رسیده است.
سیانان نوشته که آستین در این سفر، از دوحه به دلیل افزایش هزینه نظامی در پایگاه هوایی العدید قدردانی کرده است. پایگاه هوایی العدید که بزرگترین تاسیسات نظامی آمریکا در خاورمیانه شناخته میشود، قادر به اسکان بیش از ۱۰ هزار نیروی آمریکایی است. وزارت دفاع واشنگتن هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است.
تازهترین تحولات در همکاریهای آمریکا و قطر پس از بازدید دسامبر ۲۰۲۳ آستین از پایگاه العدید رخ داده است. گفته میشود که قطر پیشتر میلیاردها دلار از بودجه دفاعی خود را برای بهروزرسانی امکانات و تجهیزات این پایگاه آمریکایی هزینه کرده است.
آستین در جریان این سفر درباره تمدید فعالیت پایگاه العدید حرفی نزد اما نسبت به توسعه همکاری دفاعی دوجانبه قطر و آمریکا متعهد شد.
وی تاکید کرده بود: ما این اقدام را از طریق تعهد به قطر برای تخصیص منابع قابل توجه برای افزایش توانمندیهای پایگاه العدید انجام خواهیم داد و این اقدام تا سالها از نیروهای دو کشور در این پایگاه حمایت خواهد کرد.
العدید در سال ۲۰۰۳ به پایگاه اصلی مرکز فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه خاورمیانه (سنتکام) تبدیل شد. پیش از آن، نیروها و تجهیزات و ادوات جنگی آمریکا در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در عربستان سعودی مستقر بودند. به نوشته سیانان، اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شاهزاه سلطان، حساس و بحثبرانگیز بود.
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