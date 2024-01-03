واگذاری زمین برای ساخت کتابخانه عمومی در سقز

به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو گویلی، شهردار سقز پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کردستان با اشاره به واگذاری یک قطعه زمین برای ساخت کتابخانه در سقز اظهار کرد: این زمین در خیابان دکتر خالدی سقز واقع شده و مساحت آن نزدیک به ۵۰۰ متر مربع است.

وی با بیان اینکه سقز دومین شهر پرجمعیت استان کردستان است، افزود: این شهر از قدیمی‌ترین شهرهای ایران و دارای مردمی بسیار کتاب دوست است و کتابخانه‌های موجود دراین شهر پاسخگوی نیازهای آن‌ها نیست.

گویلی با اشاره به فعالیت دو باب کتابخانه عمومی در شهر سقز، بیان کرد: فاصله این دو کتابخانه از هم بسیار کم است و به منظور دسترسی عمومی مردم به کتاب و کتابخانه باید زیرساخت‌های کتابخوانی را در این شهر توسعه داد.

وی ادامه داد: در این راستا شهرداری سقز به عنوان حامی کتابخانه‌های عمومی، یکی قطعه زمین با موقعیت بسیار عالی به منظور ساخت کتابخانه تعیین کرده است و باید هرچه سریع‌تر کارهای اداری و اقدامات اولیه به منظور تسریع در کلنگ زنی و ساخت پروژه انجام شود.

شهردار سقز با تقدیر از نقش خیرین سقزی در کمک به رفع مشکلات و توسعه شهری، بیان کرد: خوشبختانه خیرین در این شهرستان بسیار علاقمند به مشارکت در اجرای طرح‌های مختلف، آموزشی، فرهنگی، پزشک و غیره هستند و این امر فرصت بسیار خوبی به منظور استفاده از مشارکت آنها در توسعه زیرساخت‌های فرهنگی شهرستان است.

وی ترویج فرهنگ مطالعه را وظیفه‌ای همگانی عنوان کرد و بیان داشت: با این حال شهرداری سقز، حمایت از کتابخانه های عمومی را از اولویت‌های فرهنگی خود می‌داند و در این راستا پشتیبان همیشگی کتابخانه‌های عمومی است.