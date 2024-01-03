چهار هزار و ۶۹۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت شهر علیرضا زاکانی شهردار تهران اظهار کرد: سال گذشته در طرح «من شهردارم» ۳۶۰ هزار نظر برای بهبود شرایط شهر ارائه شد و مردم هزار و ۶۰ پروژه را انتخاب کردند. در مرحله عمل دیدند که نظرات آنها عملیاتی می‌شود.

وی درباره میزان استقبال مردم از دومین دوره طرح من شهردارم، افزود: یک میلیون و ۳۵۲ هزار نفر امسال نظرات خود را برای پروژه‌های شهری ثبت کردند. در عمل کار خوبی که سال گذشته انجام شد، امسال هم مورد استقبال مردم قرار گرفت.

شهردار تهران درباره بازارچه‌های تولیدی در سطح شهر، بیان کرد: در سطح شهر صنایع فعال و صنایع دستی انتخاب شدند تا تمام ظرفیت‌های شهر برای توزیع در نمایشگاه‌های داخلی برنامه ریزی شود و در شروع سال آینده شرایطی در تهران فراهم خواهد شد تا افراد در خانه‌های خود درآمد داشته باشند و در سطح شهر عرضه کنند.

زاکانی درباره اقدامات شهرداری تهران برای اجرای قانون هوای پاک نیز توضیح داد: در حوزه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی خریدهای بالاتر از تصور انجام دادیم. ۴ هزار و ۶۹۰ دستگاه اتوبوس خریداری شده که این میزان در گذشته انجام نشده بود.

وی همچنین تصریح کرد: شهرداری حدود ۶-۷ وظیفه در قانون هوای پاک داشته که همه وظایف مان را به خوبی انجام دادیم و کارهایی که کردیم حتی فراتر از آن هم بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که ۱۰۰ درصد تکالیف خود در قانون هوای پاک را انجام دادیم.

شهردار تهران افزود: چهار هزار و ۶۹۴ اتوبوس خریداری کردیم که دو هزار و ۵۰۰ دستگاه داخلی و دو هزار و ۹۴ دستگاه خارجی است که از این تعداد دو هزار و ۶۹۴ دستگاه برقی است.