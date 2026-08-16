فرماندار مرکز لرستان: اقتصاد و معیشت رسانه باید تأمین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در دیدار با اعضای خانه مطبوعات لرستان، ضمن تبریک روز خبرنگار با اشاره به اهمیت و رسالت اهالی رسانه و جایگاه ارزشمند آنان، اظهار کرد: زمانی که اقتصاد و معیشت رسانه تأمین نباشد، نمیتوان انتظار داشت رسانه بتواند رسالت خود را به طور کامل انجام دهد؛ بنابراین، باید تأمین امنیت شغلی خبرنگاران و ساماندهی وضعیت آنان با جدیت دنبال شود و خانه مطبوعات نیز به مأمنی برای طرح و پیگیری مشکلات خبرنگاران تبدیل شود.
وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: با برگزاری این انتخابات، دولت قسمتی از اختیارات خود را به مردم واگذار میکند که این امر به معنای به فعلیت رساندن بخشی از جمهوریت نظام است. ازاینرو، مردم باید در انتخاب وکلای خود بهعنوان اعضای شوراهای اسلامی نهایت دقت را داشته باشند؛ چراکه شهرداران منتخب شوراها، مسئول اجرای مصوبات و سیاستهای مدیریت شهری هستند.
ورودیهای شهر در شأن و جایگاه مردم و یک جهانشهر نیست
فرماندار مرکز لرستان با اشاره به چشمانداز شهر خرمآباد بهعنوان مرکز استان، گفت: ورودیهای شهر در شأن و جایگاه مردم و یک جهانشهر نیست و باید برای زیباسازی و ساماندهی آنها اقدامات جدی صورت گیرد. متأسفانه وضعیت فعلی ورودیهای خرمآباد قابلقبول نیست.
درمنان با بیان اینکه در زمینه رعایت عدالت در ارائه خدمات شهری نیز مردم گلایههایی دارند که بهحق است، اضافه کرد: در حوزههایی همچون کیفیت مبلمان شهری، توسعه و نگهداری فضای سبز، آسفالت معابر و نورپردازی، نیازمند اقدامات اساسی هستیم و تحقق این موارد تا حد زیادی به انتخاب دقیق و آگاهانه مردم در انتخابات شوراهای اسلامی بستگی دارد.
وی با اشاره به حضور استاندار لرستان بهعنوان فرزند این دیار و برخورداری وی از تجربه مدیریتی در مسئولیتهای مختلف در اقصینقاط کشور، اظهار کرد: حضور استاندار فرصتی ارزشمند برای توسعه همهجانبه استان است؛ وی در بدو ورود به استان بر چند کلیدواژه تأکید کرد؛ نخست اینکه «باید متفاوت عمل کنیم» و دوم اینکه «مردم خط قرمز ما هستند، نه منافع شخصی و گروهی»؛ و برای تحقق این رویکردها، برنامهای راهبردی با بهرهگیری از نظر کارشناسان و خبرگان تدوین شد و اعلام شد افرادی که نگاه اصلاحی دارند، برای اجرای بهتر این برنامه به میدان بیایند. این رویکرد نشاندهنده برنامهمحوری مدیریت ارشد استان است.
تیم مدیریتی استان بر اساس برنامه تدوینشده، از دل بحرانها فرصتها ایجاد کردند
فرماندار خرمآباد با اشاره به شرایط دشواری که استان در ماههای اخیر پشت سر گذاشته است، گفت: در این مدت با شرایط سختی از جمله جنگ تحمیلی و بحرانهای مختلف مواجه بودیم، اما تیم مدیریتی استان بر اساس برنامه تدوینشده تلاش کرد از دل بحرانها فرصتهایی برای توسعه ایجاد کند.
درمنان ثبت جهانی دره کهن خرمآباد، ساماندهی پیرامون قلعه فلکالافلاک، راهاندازی پرواز به سرزمین وحی، تعیین تکلیف پروژههای پگاه - رزمآوران و پادگان ۰۷، توسعه کشتهای گلخانهای، ایجاد منطقه ویژه اقتصادی و اجرای پلها، تقاطعهای غیرهمسطح و کمربندیهای غربی و شرقی باهدف روانسازی ترافیک را از جمله اقدامات انجامشده یا در دست اقدام عنوان کرد.
وی تأکید کرد: اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند همراهی، وحدت، انسجام و همدلی برای خدمت به مردم هستیم. نباید اجازه دهیم فرصتسوزی و سر مایهسوزی مانع پیشرفت استان شود. همچنین در موضوعات تخصصی، از جمله پروژههای کلان عمرانی، باید اجازه دهیم کارشناسان و متخصصان مربوطه اظهارنظر کنند.
پمپاژ ناامیدی و ایجاد تردید در مسیر خدمترسانی، دردی از مشکلات مردم دوا نمیکند
فرماندار مرکز لرستان ادامه داد: پمپاژ ناامیدی و ایجاد تردید در مسیر خدمترسانی، دردی از مشکلات مردم دوا نمیکند. باید بپذیریم که مردم از ما جلوترند، مسائل را بهخوبی میشناسند و خادم و خائن را از یکدیگر تشخیص میدهند؛ آنان در مدت حدود شش ماه گذشته نیز با زمانشناسی و دشمنشناسی، در کف خیابان حضور داشته و دارند و از رزمندگان در میدان و خدمتگزاران خود حمایت کرده و میکنند.
درمنان تصریح کرد: این مردم شایسته بهترینها هستند و خدمت به آنان توفیق بزرگی است.
وی در پایان تأکید کرد: بیایید بهدوراز مطالبات شخصی و نگاههای سلیقهای، با انسجام، وحدت و همدلی، در مسیر شکوفایی لرستان عزیز گامهای اساسی برداریم.
ضرورت استفاده از ظرفیت اهالی رسانه در توسعه استان
در ادامه این دیدار، حمید مریدی، رئیس خانه مطبوعات لرستان، نیز بر حل مشکلات خبرنگاران، توانمندسازی رسانهها و استفاده بیشتر مدیران از ظرفیت رسانه در اطلاعرسانی، مطالبهگری و توسعه استان تأکید کرد.
ایجاد مجتمع رسانهای، برگزاری دورههای تخصصی، توجه به اقتصاد رسانه و حمایت از معیشت و امنیت شغلی خبرنگاران از مهمترین مطالبات مطرحشده در این دیدار بود.
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