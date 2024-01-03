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۱۳ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۲۳

پویش ملی سلامت؛

۳۴ میلیون نفر در پویش ملی سلامت غربالگری شدند

۳۴ میلیون نفر در پویش ملی سلامت غربالگری شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۳۴ میلیون نفر در پویش ملی سلامت تحت غربالگری دیابت و فشارخون قرار گرفته اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: ۳۴ میلیون و ۶ هزار و ۲۰۲ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۶۶۳ هزار و ۷۵۸ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۳۸۵ هزار و ۵۲۲ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۹۸۷ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۸۵۵ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۱ هزار و ۶۰۴ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.

کد مطلب 5984444
حبیب احسنی پور

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