۳۴ میلیون نفر در پویش ملی سلامت غربالگری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعلام کرد: ۳۴ میلیون و ۶ هزار و ۲۰۲ نفر تا امروز در «پویش ملی سلامت» در زمینه بیماری‌های پرفشاری خون و دیابت در سطح کشور، غربالگری شده‌اند.

از این تعداد ۶۶۳ هزار و ۷۵۸ نفر با احتمال ابتلاء به پرفشاری خون و ۳۸۵ هزار و ۵۲۲ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته یک میلیون و ۴۴۹ هزار و ۹۸۷ نفر در این پویش غربالگری شدند که از این تعداد ۲۵ هزار و ۸۵۵ نفر با احتمال پرفشاری خون و ۱۱ هزار و ۶۰۴ نفر با احتمال دیابت شناسایی شدند.

منظور از «احتمال دیابت» قند خون ۱۲۶ به بالا و منظور از «احتمال پرفشاری خون»، عدد ۱۴۰ روی ۹۰ میلیمتر جیوه (۱۴ روی ۹) به بالا است.