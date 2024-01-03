به گزارش خبرگزاری مهر، جانعلی بهزاد نسب‌، مشاور عالی وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که در بند الف ماده ۵۱ لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر است ساختار مناسب توسعه روستایی در سال نخست این برنامه طراحی و مستقر شود، گفت: بر اساس این بند از برنامه هفتم توسعه کشور، دولت مکلف است به منظور تمرکز امور روستاها، استفاده ظرفیت‌های اجرایی کشور، افزایش جمعیت روستاها، مهاجرت معکوس، رونق تولید و اشتغال، تأمین معیشت روستاییان و ارتقای نقش روستاها در اقتصاد ملی، با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط از محل امکانات، منابع و نیروی انسانی موجود با رعایت قوانین مربوط، دستگاه اجرایی مناسب را در سال نخست این برنامه ایجاد کند.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه، نقش محوری به وزارت جهاد کشاورزی برای طراحی این ساختار به منظور توسعه روستایی و کمک به استقرار آن داده شده است.

وی تصریح کرد: نشست‌های هم‌اندیشی متخصصان و پیشکسوتان بخش کشاورزی ادامه خواهد یافت و پس از بررسی رویکردهای مختلف و تبادل نظرات، مباحث جمع‌بندی و پیشنهادهای نهایی به وزیر جهاد کشاورزی ارائه می‌شود تا با رهنمون‌های وی به دولت انتقال یابد.

مشاور عالی و دستیار وزیر جهاد کشاورزی درباره علل نقش محوری وزارت جهاد کشاورزی در ایجاد یک ساختار مناسب برای تولی‌گری توسعه روستایی گفت: این نقش به دلیل ارتباطات گسترده و تنگاتنگ میان نظام‌ها و فرآیندهای کشاورزی با حیات و زیست در روستاها از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

وی اضافه کرد: مباحث توسعه روستایی و بخش کشاورزی به ویژه بازرگانی کشاورزی، پیوند درونی و سیستماتیک با هم دارند، اما این که چه ساختاری این کار را انجام خواهد داد، نیاز به گفت‌وگو دارد.