به گزارش خبرنگار مهر، صادق مفرد، عضو شورای عالی جهاد سازندگی درباره پیگیری توسعه مناطق محروم کشور در دولت به مهر گفت: طی فراخوانی که سال قبل به مجموعههای مردمی فعال در حوزه روستاها و مناطق محروم اعلام کردیم، قرار شد با توجه به برگزاری اولین جلسه شورا با حضور رییس جمهور و نهادهای متولی حوزه محرومیت زدایی و نمایندگانی از مجموعههای مردمی، آنچه بهتر است توسط شورا ابلاغ شود را اعلام کنند؛ همچنین جدا از این فراخوان عمومی، یک فراخوان اختصاصی هم به بانک ۱۶۱ هزار نفری که متشکل از دهیاریها، شوراهای روستاها، جهادگران و فعالان حوزههای جهادی بود ارسال شد که در مجموع ۲۳ هزار نفر در این موضوع که چه مسائلی در حوزه مناطق محروم و روستاها اولویت دارد، مشارکت و طرحهای خود را ارسال کردند.
وی ادامه داد: این ۲۳ هزار پاسخ دستهبندی و اولویت بندی شد و بخشی در اولین جلسه شورای عالی جهاد سازندگی مصوب و ابلاغ شد و بخشی هم نیاز به تحقیق داشت که در حال حاضر به ۴۰ مسئله مهم و کلیدی دسته بندی شده است.
عضو شورای عالی جهاد سازندگی اضافه کرد: هم اکنون این ۴۰ مسئله به عنوان هدف شورای عالی جهاد سازندگی شده است؛ یعنی ما در شورا علاوه بر اینکه تلاش میکنیم سیاستهای کلی کلان و مصوباتی برای مناطق محروم و روستایی داشته باشیم به صورت خاص میخواهیم روی این مسائل تمرکز کنیم.
مفرد تصریح کرد: این ۴۰ مسئله در سایت شورای عالی جهاد سازندگی به اشتراک گذاشته شده و بار دیگر از کسانی که در این حوزهها حرف و ایده دارند، از گروههای جهادی، گروههای مردمی، نخبگان و همه کسانی که صاحب نظر هستند، میخواهیم که طرحها و ایدههای خود را برای هرچه بهتر اجرا شدن این پروژه ارسال کنند.
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