به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کرد که آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه به این کشور سفر خواهد کرد.

وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه اعلام کرد: آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا ششم دسامبر به ترکیه سفر می کند.

این در حالیست که به گزارش اسپوتنیک، سفر وزیر امور خارجه آمریکا به سرزمین های اشغالی به هفته آینده موکول شده است.

قرار بود آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در پایان هفته جاری پنجمین دیدار خود از اراضی اشغالی فلسطین را انجام دهد، اما بر اساس برخی اخبار از ترس حملات تلافی جویانه گروه های مقاومت علیه رژیم صهیونسیتی در ارتباط با ترور شهید صالح العاروری معاون دفتر سیاسی حماس، این سفر به تعویق افتاد.

تا کنون محورهای رایزنی وزیر امور خارجه آمریکا با مقامات ترکیه رسانه ای نشده است.