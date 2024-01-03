به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام «سید احمدرضا شاهرخی» نماینده ولی‌فقیه در لرستان و «فرهاد زیویار» استاندار لرستان در پیامی شهادت جمعی از هم‌وطنان در حادثه تروریستی کرمان را تسلیت گفتند.

متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم»

«انا لله و انا الیه راجعون»

بار دیگر سفاکان عالم با حمایت استکبار خونخوار جهانی جنایت دیگری را رقم زدند، و زبونی و حقارت دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی و مزدورانش را آشکارتر کردند.

به خاک و خون کشیده‌شدن زنان و مردان و کودکانی که برای گرامیداشت سالگرد شهادت سردار رشید اسلام حاج‌قاسم سلیمانی، در گلزار شهدای کرمان، با شور و عشق فراوان گردهم آمده بودند، چیزی جز رذالت، ددمنشی و وحشی‌گری عوامل پلید استکبار و صهیونیسم بین‌الملل نمی‌تواند باشد.

مردم غیور، ولایت‌مدار و آگاه این مرزوبوم، دیرزمانی است که برای استقلال، پیشرفت، حاکمیت ارزش‌های الهی و اهتزاز عزتمند پرچم اسلام ناب محمدی (ص) بر سرای میهن، عزیزترین عزیزان خود را به پیشگاه خداوند کریم تقدیم کرده است، و قطعاً چنین مردمانی در مقابل رذالت‌های وحشیانه عوامل حقیر استکبار جهانی از پیمودن مسیر عزّت و سربلندی و راه اسلام و انقلاب و شهدا باز نخواهند ایستاد و استوارتر از گذشته این راه را خواهند پیمود.

ان‌شاءالله دستگاه‌های مسئول اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و قضائی با سرعت و دقت، دست‌های آشکار و پنهان این جنایت شقاوت‌آمیز را شناسایی و به سرپنجه عدالت خواهند سپرد، و یقیناً ملت عزیز ایران ضمن حفظ هوشیاری و بصیرت، با غلبه بر توطئهٔ خباثت‌آمیز دشمنان، بار دیگر آنها را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذاشت.

اینجانبان شهادت مظلومانه شهدای حادثه تروریستی را به محضر حضرت ولیعصر «عج» رهبر معظم انقلاب اسلامی، ملت شریف ایران اسلامی، مردم ولایت‌مدار و شهیدپرور استان کرمان، و خانواده‌های این شهیدان عزیز تبریک و تسلیت عرض نموده، برای شهیدان والامقام این حادثه تروریستی، غفران و رحمت واسعه الهی و آرامش در جوار اولیاءالله، و برای مجروحان شفای عاجل و کامل را از خداوند متعال خواستاریم.