ماشین کشتار، مردم بی پناه را هدف گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی سازمان سینمایی، محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی به مناسبت کشتار زایران بی‌گناه مزار سردار دل‌ها، شهید حاج قاسم سلیمانی پیام داد.

در پیام محمد خزاعی آمده است:

«پس از گذشت چهار سال از شهادت قهرمانانه سردار شهید اسلام، حاج قاسم سلیمانی عزیز، هنوز آتش خشم و کینه و بغض بدخواهان و در راس آنها رژیم صهیونیستی و اذناب آن از این یگانه دوران فروکش نکرده است. در سالگرد شهادت آن سردار پرافتخار، این بار ماشین کشتار دست نشانده‌های استکبار جهانی وحشیانه، مردم بی پناه را هدف گرفت و آنها را ناجوانمردانه به خاک و خون کشید.

در جهان امروز که خط میان «حقیقت» و «دروغ» توسط روایت های دروغین رسانه ای نظام سلطه جابجا شده و بزرگترین فجایع به مدد تحریف آشکار رسانه های غربی جلوه ای به ظاهر انسانی و موجه یافته است، در این هنگامه پر آشوب، ایستادن در سمت درست تاریخ، هنر بزرگی است که چند دهه مبارزه پر بار مردم ایران، به خوبی نشان داده آنها این هنر را به خوبی آموخته‌اند.جنایت کوردلانه و کشتار مردم بی گناه، دلیلی روشن و متقن بر حقانیت ملت ما و نگاه سترون وعقیم کسانی است که مترصد فرصتی هستند تا خواب های آشفته خود را تعبیر کنند.

هنگام آن است که جهان و جهانیان چشم بر روایت های دروغین رسانه های دروغ پرداز غرب ببندند و مظلومیت و حقیقت تاریخ معاصر ایران اسلامی و فداکاری های یک ملت بزرگ را به عینه نظاره کنند. جامعه سینمایی هم دوش ملت غیور و داغدار ایران، تحت زعامت مقام معظم رهبری ضمن محکوم کردن این جنایت هولناک، شهادت جمعی از زایران مرقد شهید حاج قاسم سلیمانی را به خانواده های این شهیدان و مردم بزرگ ایران تسلیت می‌گوید.»