اجتماع مردم تکاب در محکومیت حمله تروریستی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجتماع مردم با قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به روح مطهر شهدای حادثه تروریستی امروز این حمله بزدلانه را محکوم کردند.
اجتماع کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخ قاطع به حمله تروریستی و مجازات عاملان این عمل شنیع شدند.
ارومیه - مردم ولایت مدار تکاب با اجتماع در مسجد ۱۴ معصوم (ع) این شهرستان حمله کوردلانه و تروریستی امروز در کرمان را محکوم کردند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این اجتماع مردم با قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به روح مطهر شهدای حادثه تروریستی امروز این حمله بزدلانه را محکوم کردند.
اجتماع کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخ قاطع به حمله تروریستی و مجازات عاملان این عمل شنیع شدند.
نظر شما