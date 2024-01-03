  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۳ دی ۱۴۰۲، ۲۳:۳۹

چهارشنبه شب برگزار شد؛

اجتماع مردم تکاب در محکومیت حمله تروریستی در کرمان

اجتماع مردم تکاب در محکومیت حمله تروریستی در کرمان

ارومیه - مردم ولایت مدار تکاب با اجتماع در مسجد ۱۴ معصوم (ع) این شهرستان حمله کوردلانه و تروریستی امروز در کرمان را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجتماع مردم با قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به روح مطهر شهدای حادثه تروریستی امروز این حمله بزدلانه را محکوم کردند.

اجتماع کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخ قاطع به حمله تروریستی و مجازات عاملان این عمل شنیع شدند.

کد مطلب 5984969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • فرخی IR ۰۷:۵۵ - ۱۴۰۲/۱۰/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ایران عزیز بار دیگر داغدار شد ای کوردلان ای بز دلان مگر نمی دانید که پیکر ایران انتی بیوتیکی از جنس ایمان رشادت وشهامت دارد ؟مگر نمی دانید که مشت ایرانیان با اتم و مولکول غیرت همچون فولاد سخت بر سر پوکتان فرود می اید؟با شیر شوخی نکنید که عاقبت خوشی ندارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها