اجتماع مردم تکاب در محکومیت حمله تروریستی در کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجتماع مردم با قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به روح مطهر شهدای حادثه تروریستی امروز این حمله بزدلانه را محکوم کردند.

اجتماع کنندگان با سردادن شعارهایی خواستار پاسخ قاطع به حمله تروریستی و مجازات عاملان این عمل شنیع شدند.