گرامیداشت شهدای کرمان/ استقبال ویژه جزیره در شب عصبانیت بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و بورکینافاسو از ساعت ۱۸ امروز در ورزشگاه المپیک کیش به مصاف هم رفتند.

* حدود ۱۰ هزار نفر در ورزشگاه المپیک کیش که گنجایش هفت هزار نفر را دارد، حضور داشتند تا تعدادی از آنها ایستاده و در راهروها تماشاگر این دیدار باشند.

* علیرضا بیرانوند پس از دریافت گل اول از بورکینافاسو ناراحتی خود از دست سامان قدوس و خط دفاعی را با فریادهای بلند به دلیل از دست دادن توپ نشان دادند.

* هلال کوناته (والنسین فرانسه) دایو ایسوفو (برکان مراکش) استیو یاگو (اریس لیماسول قبرس) آدامو انگالو (نورسیالند دانمارک) عبدالرزاق گیبره (مودنا ایتالیا) ابراهیم بلاتی توره (پیرامیدس مصر) آداما گیره (راسینگ ریوخا اسپانیا) استفان عزیزکی (یانگ آفریقانس تانزانیا) ممدی بانگره (تولوز فرانسه) محمد کوناته (آخمت گروژنی روسیه) عبدالفیصل تاپسوبا (آمیان فرانسه) بازیکنانی هستند که برای این بازی در ترکیب حریف آفریقایی قرار گرفتند و برتراند ترائوره (مهاجم آستون ویلا) هروه کوفی (دروازه‌بان شارلروا بلژیک) ادموند تاپسوبا (مدافع بایرلورکوزن) و عیسی کابوره (مهاجم لوتون تاون انگلیس) نیز چهار بازیکن شاخص و تأثیرگذار در فهرست این تیم هستند.

* با توجه به راه‌اندازی پیست تارتان ورزشگاه، حسن تفتیان، رکورددار دوی ۱۰۰ متر کشور و تعدادی از اعضای تیم ملی دوومیدانی با در دست داشتن پرچم ایران، دور زمین نرم‌دوی کردند.

* رامین رضاییان، بازیکن مصدوم تیم ملی در زمان گرم کردن بازیکنان دو تیم با سعید دقیقی سرمربی شمس آذر مشغول صحبت شد.

* روی تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین، عبارت کرمان تسلیت درج شده بود تا به این ترتیب به شهدای حمله تروریستی اخیر احترام گذاشته شود. قبل از شروع بازی با یک دقیقه سکوت یاد شهدای حادثه تروریستی کرمان گرامی داشته شد.

* مسئولان سفارت بورکینافاسو هم در ورزشگاه حضور داشتند.

* رحیم سرهنگی مدیرعامل منطقه آزاد کیش به همراه مهدی تاج در جایگاه ویژه حضور داشتند. عباس ترابیان سرپرست پیشین تیم ملی نیز بین میهمانان بود.