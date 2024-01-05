خارگ دروازه فرهنگ و تمدن بوده است

به گزارش خبرنگار مهر، شعیب بحرینی جمعه شب در مراسم گرامیداشت هفته فرهنگی روز خارگ اظهار داشت: هویت هر منطقه و مردمی را فرهنگ مکتوب آن منطقه تشکیل می‌دهد و اینکه جزیره خارگ به عنوان یک نقطه راهبردی دروازه فرهنگ و تمدن بوده است موضوعی است که در حال حاضر در بین فرهنگ نویسان کاملاً یک امر بدیهی است.

وی افزود: برای تقویت هویت فرهنگی و تمدنی ما حتماً باید بدانیم که کجا ایستاده‌ایم و داشته‌های ما چیست و ضرورت است که تمامی مسئولان در این حوزه برای مدیریت این حیطه، بدانند که فرهنگ و تمدن جزیره خارگ چه نقاط قوت، ضعف و یا آسیب‌هایی دارد.

شهردار خارگ تصریح کرد: امیدواریم که با حمایت‌ها بتوانیم به اهداف متعالی برای شناخت هر چه بیشتر خارگ دست یابیم.