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۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

با حضور هیأت اعزامی مجلس؛

مسوولان انتظامی کرمان ابعاد جنایت تروریستی اخیر را تشریح کردند

مسوولان انتظامی کرمان ابعاد جنایت تروریستی اخیر را تشریح کردند

فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی کرمان در دیدار با هیأت اعزامی کمیسیون امنیت ملی مجلس، ابعاد مختلف حادثه تروریستی کرمان و اطلاعات به دست آمده از دوربین‌ها ترافیکی را تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، «ابوالفضل عمویی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: اعضای هیأت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که برای بررسی واقعه تروریستی به کرمان سفر کرده‌اند، بامداد امروز با سردار فرشید فرمانده انتظامی استان کرمان و مدیرکل اطلاعات استان دیدار و گفت‌وگو کردند و از پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده جهت برخورد با عوامل پشتیبانی کننده تروریست‌های تکفیری مطلع شدند.

وی بیان کرد: در این نشست که فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی نیز حضور داشت، ابعاد مختلف حادثه و اطلاعات به دست آمده از دوربین‌های ترافیکی و مکالمات عوامل تروریستی به اطلاع اعضای هیأت کمیسیون امنیت ملی مجلس رسید.

کد مطلب 5986757
زهرا علیدادی

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