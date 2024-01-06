مسوولان انتظامی کرمان ابعاد جنایت تروریستی اخیر را تشریح کردند

به گزارش خبرنگار مهر، «ابوالفضل عمویی» سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، اظهار کرد: اعضای هیأت اعزامی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که برای بررسی واقعه تروریستی به کرمان سفر کرده‌اند، بامداد امروز با سردار فرشید فرمانده انتظامی استان کرمان و مدیرکل اطلاعات استان دیدار و گفت‌وگو کردند و از پیگیری‌ها و اقدامات انجام شده جهت برخورد با عوامل پشتیبانی کننده تروریست‌های تکفیری مطلع شدند.

وی بیان کرد: در این نشست که فرمانده اطلاعات نیروی انتظامی نیز حضور داشت، ابعاد مختلف حادثه و اطلاعات به دست آمده از دوربین‌های ترافیکی و مکالمات عوامل تروریستی به اطلاع اعضای هیأت کمیسیون امنیت ملی مجلس رسید.