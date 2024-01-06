به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سیانان، مارتین گریفیتس، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید که مردم در نوار غزه با بالاترین سطح ناامنی غذایی مواجه هستند و قحطی در یک قدمی غزه است.
گریفیتس با اشاره افزایش شمار شهدای نوار غزه به دهها هزار نفر، حملات به مراکز درمانی و فقدان بیمارستانهای فعال، گفت که «غزه به جایی برای مرگ و یاس بدل شده است.»
وی در بیانیهای نوشت که «امید هرگز تا این حد گریزان نبوده است» و در ادامه با اشاره به پدیدار شدن بحران بهداشتی فراگیر در غزه به دلیل شیوع بیماری در پناهگاههای متراکمی که فاضلاب در آن جریان دارد، اضافه کرد که «در این هرجومرج روزانه حدود ۱۸۰ زن فلسطینی وضع حمل میکنند.»
مقام سازمان ملل افزود: غزه به زبان ساده غیرقابل سکونت شده است. مردم این منطقه هر روز با چشم خود نظارهگر به خطر افتادن زندگیشان هستند و دنیا فقط تماشا میکند.
گریفیتس در ادامه تاکید کرد: در این میان، تنشها در کرانه باختری بالاست و دورنمای گسترش جنگ در منطقه بیش از پیش و به شکلی خطرناک نزدیک جلوه میکند.
وی از طرفین خواست تا «الزامات قوانین بینالمللی از جمله محافظت از غیرنظامیان و تأمین نیازهای ضروری آنها را برآورده ساخته و اسیران را فوراً آزاد کنند. جامعه بینالملل باید برای تحقق این امر، از تمام نفوذ خود استفاده کند.»
معاون دبیرکل سازمان ملل افزود: همچنان خواستار پایان فوری جنگ هستیم نه تنها به خاطر مردم غزه و همسایگان وحشتزده، بلکه به خاطر نسل آینده که هرگز این ۹۰ روز جهنمی و تجاوز به بنیادیترین اصول انسانیت را از یاد نخواهند برد. این جنگ نباید درمیگرفت و مدتها پیش باید متوقف میشد.»
پس از عملیات «طوفان الاقصی» مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) علیه رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر (۱۵ مهر)، اشغالگران در اقدامی تلافیجویانه و وحشیانه نوار غزه را هدف حملات بیوقفه قرار دادهاند به طوری که تاکنون حدود ۲۳ هزار نفر که عمدتاً زنان و کودکان هستند، به شهادت رسیدهاند. بنا به اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آن روا) بالغ بر ۱.۹ میلیون نفر از مردم نوار غزه کوچانده شدهاند.
نظر شما