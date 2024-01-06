  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ دی ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

در نمایشگاه صنایع دستی فارس؛

صنعتگران حوزه سنگ‌های قیمتی اردبیل محصولات خود رابه نمایش گذاشتند

صنعتگران حوزه سنگ‌های قیمتی اردبیل محصولات خود رابه نمایش گذاشتند

اردبیل - معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: صنعتگران حوزه سنگ‌های قیمتی اردبیل در نمایشگاه صنایع‌دستی فارس محصولات خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، توحید دلاور قوام بعد از ظهر شنبه با اشاره به حضور فعال صنعتگران اردبیلی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان یکی از برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل است.

وی افزود: در حال حاضر صنعتگران اردبیلی در قالب دو غرفه در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی فارس حضور پیدا کرده‌اند و محصولات خود را در حوزه سنگ‌های قیمتی به نمایش گذاشته‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ادامه داد: تقاضا برای حضور در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از سوی فعالان این حوزه در استان وجود دارد.

دلاور قوام خاطرنشان کرد: با توجه به سهمیه اختصاص داده شده در تعداد غرفه‌ها و اولویت بندی بر اساس درخواست صنعتگران، به تناوب فعالان علاقمند به نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی اعزام می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر نمایشگاه بین‌المللی فارس که هم اکنون در حال برگزاری است طی ماه‌های اخیر صنعتگران استان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی استان‌های خراسان و کرمان نیز حضور پیدا کرده‌اند.

کد مطلب 5987027

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها