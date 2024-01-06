به گزارش خبرنگار مهر، توحید دلاور قوام بعد از ظهر شنبه با اشاره به حضور فعال صنعتگران اردبیلی در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی اظهار کرد: حضور در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی صنایع‌دستی با هدف معرفی ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان یکی از برنامه‌های اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل است.

وی افزود: در حال حاضر صنعتگران اردبیلی در قالب دو غرفه در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع‌دستی فارس حضور پیدا کرده‌اند و محصولات خود را در حوزه سنگ‌های قیمتی به نمایش گذاشته‌اند.

معاون صنایع‌دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل ادامه داد: تقاضا برای حضور در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی از سوی فعالان این حوزه در استان وجود دارد.

دلاور قوام خاطرنشان کرد: با توجه به سهمیه اختصاص داده شده در تعداد غرفه‌ها و اولویت بندی بر اساس درخواست صنعتگران، به تناوب فعالان علاقمند به نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی اعزام می‌شوند.

وی افزود: علاوه بر نمایشگاه بین‌المللی فارس که هم اکنون در حال برگزاری است طی ماه‌های اخیر صنعتگران استان در نمایشگاه‌های صنایع‌دستی استان‌های خراسان و کرمان نیز حضور پیدا کرده‌اند.