به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از اوضاع آشفته شمال فلسطین اشغالی به علت تداوم حمله های حزب الله به این مناطق خبر دادند.

منابع صهیونیست در مرگلیوت در مرز با لبنان اعلام کردند: گالانت (وزیر جنگ رژیم صهیونیستی) وعده داده بود که لبنان را به عصر حجر بر می گرداند اما در واقع حزب الله ما را به عصر حجر برگرداند.

این منابع بیان کردند: زیان های وارده به مرگلیوت، امنیت غذایی ما را تهدید می کند زیرا محصولات لازم برای مراکز غذایی بزرگ را ما تامین می کنیم.

از سوی دیگر نظامیان احتیاط رژیم صهیونیستی در مرز لبنان با فلسطین اذعان کردند: اوضاع در مراکز نظامی به گونه ای است که به حزب الله اجازه تسلط بدون دردسر را می دهد.

این نظامیان بیان کردند: اسرائیلی ها انتظار داشتند که ارتش به شکل عالی در مرز شمالی برای خنثی کردن هر تهدیدی آماده باشد اما اوضاع این گونه نیست. حزب الله مراکز مرزی ارتش ما را بهتر از خود ما می شناسد.